Рейтинг@Mail.ru
Источник: армия Ирана готова к наземному вторжению США - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:17 23.07.2026
Источник: армия Ирана готова к наземному вторжению США

РИА Новости: армия Ирана готова к наземному вторжению США

© REUTERS / Morteza NikoubazlВоеннослужащий в Тегеране
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Военнослужащий в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ТЕГЕРАН, 23 июл - РИА Новости. Военные Ирана отработали множество сценариев атак США, готовы и к наземному вторжению американских сил, сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.
"Наши вооруженные силы подготовили различные сценарии для противодействия любой новой атаке со стороны США, особенно если Вашингтон совершит ошибку и начнет наземное вторжение", - сказал источник.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Галибаф предупредил, что будет, если Иран не сможет продавать нефть
Вчера, 21:09
Источник добавил, что повторная атака на ядерные объекты или инфраструктуру Ирана будет встречена ответом, превосходящим ожидания США. По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа только повысили уровень оперативной боеготовности подразделений вооруженных сил Исламской Республики для отражения возможного вторжения.
Источник отметил, что ответственность за любые последствия, связанные с эскалацией напряженности, лежит на Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Иран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
Вчера, 22:26
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала