Источник: армия Ирана готова к наземному вторжению США

Источник добавил, что повторная атака на ядерные объекты или инфраструктуру Ирана будет встречена ответом, превосходящим ожидания США. По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа только повысили уровень оперативной боеготовности подразделений вооруженных сил Исламской Республики для отражения возможного вторжения.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.