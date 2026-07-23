Окрестности Ахваза на западе Ирана атакованы ракетами США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окрестности города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам со стороны США.
- Атакован склад для хранения асфальта.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Окрестности города Ахваз на западе Ирана подверглись ракетным атакам со стороны США, передает агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
"Ракетная атака врага на объект в окрестностях Ахваза. Заместитель губернатора провинции Хузестан по вопросам безопасности заявил, что один из объектов в окрестностях Ахваза был атакован США", - говорится в сообщении агентства.
По словам заместителя, был атакован склад для хранения асфальта.