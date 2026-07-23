Иностранца осудили за попытку поджога храма в Барнауле

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранец совершил попытку поджога храма в Барнауле в интересах международной террористической организации.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта.

Второго Восточного окружного военный суд назначил иностранцу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

БАРНАУЛ, 23 июл – РИА Новости. Иностранец получил 15 лет лишения свободы за покушение на поджог храма в Барнауле, сообщили в УФСБ по региону.

"Иностранец, 1984 г.р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов краевой столицы с помощью зажигательной смеси в целях дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта.

"2-м Восточным окружным военным судом... ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - отмечают в УФСБ.