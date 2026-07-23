Иностранца осудили за попытку поджога храма в Барнауле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранец совершил попытку поджога храма в Барнауле в интересах международной террористической организации.
- Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта.
- Второго Восточного окружного военный суд назначил иностранцу наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
БАРНАУЛ, 23 июл – РИА Новости. Иностранец получил 15 лет лишения свободы за покушение на поджог храма в Барнауле, сообщили в УФСБ по региону.
"Иностранец, 1984 г.р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога одного из храмов краевой столицы с помощью зажигательной смеси в целях дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю при попытке совершения теракта.
"2-м Восточным окружным военным судом... ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме", - отмечают в УФСБ.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).