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Россиянам рассказали о новых технологиях на вооружении у мошенников - РИА Новости, 23.07.2026
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16:12 23.07.2026
Россиянам рассказали о новых технологиях на вооружении у мошенников

Кокунцыков: мошенники теперь обманывают россиян через живые ИИ-переговоры

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПрограммист во время работы
Программист во время работы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Программист во время работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманывают россиян, используя искусственный интеллект для ведения разговоров в режиме реального времени и подделывания голосов и видео руководителей, коллег или родственников, предупредил основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.
  • Нейросети анализируют открытые источники и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана под конкретного человека.
  • Злоумышленники создают "фабрики доверия": цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта с жертвой.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян с помощью искусственного интеллекта, ведя разговоры в режиме реального времени, подделывая голоса и видео руководителей, коллег или родственников, предупредил основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.
"Если раньше мошенники присылали заранее записанное видео или голосовое сообщение, то теперь они способны вести разговор практически в режиме реального времени, имитируя руководителя, коллегу или родственника. Такие технологии уже активно обсуждаются экспертным сообществом как новый этап социальной инженерии", - сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.
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По словам эксперта, мошенники все чаще взламывают доверие человека с помощью искусственного интеллекта, смещая фокус с технологий на психологию. Нейросети анализируют открытые источники и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана под конкретного человека, а поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов, пояснил Кокунцыков.
Кроме того, специалист отметил, что, помимо быстрых копий сайтов, злоумышленники также перешли к более сложным инструментам - они создают так называемые "фабрики доверия": цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта с жертвой.
"Главный вывод остается неизменным: сегодня опасность представляют уже не только вредоносные программы, а убедительная цифровая имитация человека. Поэтому главным средством защиты становятся не только современные системы информационной безопасности, но и привычка перепроверять любую необычную просьбу по независимому каналу связи", - заключил Кокунцыков.
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