Россиянам рассказали о новых технологиях на вооружении у мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники обманывают россиян, используя искусственный интеллект для ведения разговоров в режиме реального времени и подделывания голосов и видео руководителей, коллег или родственников, предупредил основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.

Нейросети анализируют открытые источники и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана под конкретного человека.

Злоумышленники создают "фабрики доверия": цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта с жертвой.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян с помощью искусственного интеллекта, ведя разговоры в режиме реального времени, подделывая голоса и видео руководителей, коллег или родственников, предупредил основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.

"Если раньше мошенники присылали заранее записанное видео или голосовое сообщение, то теперь они способны вести разговор практически в режиме реального времени, имитируя руководителя, коллегу или родственника. Такие технологии уже активно обсуждаются экспертным сообществом как новый этап социальной инженерии", - сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО

По словам эксперта, мошенники все чаще взламывают доверие человека с помощью искусственного интеллекта, смещая фокус с технологий на психологию. Нейросети анализируют открытые источники и соцсети, создавая персонализированные сценарии обмана под конкретного человека, а поддельные сайты и страницы оплаты появляются в течение нескольких часов после запуска новых сервисов, пояснил Кокунцыков.

Кроме того, специалист отметил, что, помимо быстрых копий сайтов, злоумышленники также перешли к более сложным инструментам - они создают так называемые "фабрики доверия": цифровые личности с историей публикаций и многомесячной активностью для длительного контакта с жертвой.