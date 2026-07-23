Опрос показал, сколько молдаван верят, что страна вступит в ЕС до 2028 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 70% жителей Молдавии считают невозможным вступление страны в ЕС до 2028 года.
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Больше 70% жителей Молдавии не верят, что страна сможет вступить в ЕС до 2028 года, свидетельствуют представленные в четверг данные опроса Института социологических исследований IMAS.
Также участники опроса оценили вероятность присоединения к ЕС до 2030 года. Верят в такой сценарий 39% респондентов (43% ранее), не верят - 53% (48% ранее), отказались отвечать - 8% (9% ранее).
Опрос проводился с 10 по 20 июля, в нем приняли участие 1 тысяча 15 респондентов. Уровень погрешности составил 3,1%.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.