Рейтинг@Mail.ru
Сахалинские производители хотят сохранить цену на красную икру - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 23.07.2026
Сахалинские производители хотят сохранить цену на красную икру

Сахалинские производители хотят сохранить цену на красную икру в этом году

© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной икры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что стоимость икры лососевых в этом году планируется удержать в пределах до 9 тысяч рублей за 1 килограмм.
  • По словам Козлова, в 2025 году красная икра стоила в пределах 8–9 тысяч рублей за 1 килограмм, и если добыча лососей будет соответствовать прогнозам, можно рассчитывать на такую же цену.
  • Руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко сообщил, что в текущем году по прогнозу ученых островные рыбаки смогут добыть 34 тысячи тонн тихоокеанских лососей.
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Стоимость икры лососевых в Сахалинской области в этом году планируется удержать в пределах до 9 тысяч рублей за 1 килограмм, сообщил на пресс-конференции председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.
"Если мы возьмем 30 тысяч тонн с небольшим, которые нам прогнозирует наука, я думаю, что цена должна остаться в пределах ценовой политики предыдущего года", - отметил глава отраслевого объединения.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
СМИ: объем вывозимой с Камчатки браконьерской икры снизился
21 июля, 14:21
По словам Козлова, в 2025 году красная икра стоила в пределах 8-9 тысяч рублей за 1 килограмм, и в текущем году можно рассчитывать на такую цену. Но если фактическая добыча лососей в регионе окажется ниже прогнозируемого объема, то цена изменится.
"Надеюсь, что вот 8-9 тысяч рублей – эта цена все же сможет задержаться", - отметил Козлов.
Руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко на этой же пресс-конференции сообщил, что в текущем году по прогнозу ученых островные рыбаки смогут добыть 34 тысячи тонн тихоокеанских лососей.
Лососевая икра - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В России обновили ГОСТы на лососевую икру
13 июля, 14:32
"Но все-таки надежда еще есть, что тот прогноз, который нам дала рыбохозяйственная наука, будет в этом году предприятиями региона освоен", - подчеркнул Радченко.
Некоторые участники пресс-конференции отметили, что в ставных неводах, выставленных в Долинском районе на юге Сахалина для промысла горбуши, рыбаки часто фиксируют большие объемы тропических видов рыб, в том числе тунцов, вместо тихоокеанских лососей.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Минпромторге рассказали о снижении доли фальсификата икры в России
20 апреля, 13:17
 
ЭкономикаСахалинская областьСахалинРоссияКрасная икра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала