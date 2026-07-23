Сахалинские производители хотят сохранить цену на красную икру

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что стоимость икры лососевых в этом году планируется удержать в пределах до 9 тысяч рублей за 1 килограмм.

По словам Козлова, в 2025 году красная икра стоила в пределах 8–9 тысяч рублей за 1 килограмм, и если добыча лососей будет соответствовать прогнозам, можно рассчитывать на такую же цену.

Руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко сообщил, что в текущем году по прогнозу ученых островные рыбаки смогут добыть 34 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Стоимость икры лососевых в Сахалинской области в этом году планируется удержать в пределах до 9 тысяч рублей за 1 килограмм, сообщил на пресс-конференции председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

"Если мы возьмем 30 тысяч тонн с небольшим, которые нам прогнозирует наука, я думаю, что цена должна остаться в пределах ценовой политики предыдущего года", - отметил глава отраслевого объединения.

По словам Козлова, в 2025 году красная икра стоила в пределах 8-9 тысяч рублей за 1 килограмм, и в текущем году можно рассчитывать на такую цену. Но если фактическая добыча лососей в регионе окажется ниже прогнозируемого объема, то цена изменится.

"Надеюсь, что вот 8-9 тысяч рублей – эта цена все же сможет задержаться", - отметил Козлов.

Руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко на этой же пресс-конференции сообщил, что в текущем году по прогнозу ученых островные рыбаки смогут добыть 34 тысячи тонн тихоокеанских лососей.

"Но все-таки надежда еще есть, что тот прогноз, который нам дала рыбохозяйственная наука, будет в этом году предприятиями региона освоен", - подчеркнул Радченко.