Гроза, накрывшая туристов на Урале, где погибла женщина, была внезапной

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате грозы с ливнем и ураганным ветром в лагере тургруппы на реке Чусовой погибла одна туристка, а вторая получила перелом голени.

Тургруппа не была зарегистрирована, сплав организовала одна из частных компаний, и в связи с происшествием возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Участники сплава рассказали, что погода внезапно и резко ухудшилась, а организаторы оперативно вывели всех в безопасное место и организовали эвакуацию.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Гроза с ливнем и ураганным ветром, накрывшая лагерь тургруппы на реке Чусовой под Нижним Тагилом, где одна туристка погибла, а вторая получила перелом голени, оказалась совершенно внезапной, туристы были уверены в благоприятном прогнозе погоды, рассказали участники группы РИА Новости.

Региональный СК в четверг сообщил, что участница сплава по реке Чусовой погибла на стоянке, когда на ее палатку упало дерево в результате грозы. Сплав организовала одна из частных компаний, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ГУ МЧС региона рассказали РИА Новости, что еще одна женщина из группы получила перелом голени, а сама группа не была зарегистрирована.

« "Все произошло минуты за три. Сверкнула молния, прогремел гром, начал капать мелкий дождь, который за несколько секунд превратился в дикий ливень с ураганным ветром, какого я никогда не видел, и также быстро все затихло и вышло солнце", - рассказал участник сплава Евгений.

Другая очевидица, Лариса, также сообщила, что изначально погода была хорошей, и она совершенно не ожидала произошедшего. Все случилось моментально, на ровном месте.

"Загремел гром, молнией ударило, полил, ливень, шквалистый ветер. В это время я как раз находилась в палатке. Дочка прибежала и говорит: "Мама, сейчас на палатку упадет дерево!". Мы вышли, и я удивилась, что вокруг очень много поваленных деревьев, вырванных с корнем и сломанных посреди ствола", - сообщила туристка.

Лариса положительно оценила действия организаторов поездки, заявив, что не в первый раз пользуется услугами компании, и что по Чусовой ходит очень много групп, в том числе организованных. Она также не видит смысла в регистрации.

"Они собрали нас всех и вывели в безопасное место, там было такое, а сами они побежали осматривать все палатки, на которые упало дерево. Принесли бензопилы, начали тут же освобождать палатки и проходы... Для эвакуации всех разбили по группам, каждый инструктор свою группу посадил на плот и вывез на точку сбора, откуда нас забрали автомобили", - сообщила Лариса.

По ее словам, она следила за погодой и отправилась в поездку, увидев благоприятный прогноз на три дня. Евгений также рассказал, что отправился на сплав, понадеявшись на прогноз погоды и уверения организаторов, что, несмотря на высокую воду, все хорошо и безопасно. При этом в лагере было около 150 человек, и, возможно, такое количество было чрезмерным.

"Гиды в понедельник предупреждали руководство, что новые группы везти не нужно. Возможно, если бы не привезли, то трагедии можно было избежать, (погибшая - ред.) туристка была из новой группы, пришедшей во вторник", - сказал он.

Евгений сообщил, что после эвакуации жителей Нижнего Тагила на транспорте отправили до города, а иногородним предоставили жилье на базе отдыха. Он отметил, что не знает, почему группа не была зарегистрирована.

"Я был уверен, что раз мы от компании, то регистрация происходит от них", - уточнил он.