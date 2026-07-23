В Госдуме предложили бесплатно выдавать справку в бассейн по ОМС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили выдавать медицинское заключение для допуска к бассейну бесплатно по ОМС.
- Порядок выдачи заключения может включать осмотр врача и необходимые обследования, если они предусмотрены правилами или медицинскими показаниями.
- Реализация инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на граждан и повысить доступность плавания.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили бесплатно выдавать медицинское заключение для допуска к бассейну по ОМС.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным предусмотреть бесплатную выдачу гражданам медицинского заключения для допуска к посещению бассейна в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такой порядок может включать осмотр врача-терапевта, врача-педиатра либо врача общей практики, а также необходимые обследования, если они предусмотрены санитарными правилами, эпидемиологической ситуацией или медицинскими показаниями.
Парламентарии также предложили закрепить право на предоставление всем гражданам возможности бесплатно оформить справку, если они застрахованы в системе ОМС, при обращении в медицинскую организацию по месту прикрепления либо в иную организацию, участвующую в территориальной программе ОМС.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на граждан при получении справки для бассейна, обеспечить единый подход во всех регионах, повысить доступность плавания для взрослых, а также поддержать профилактическую направленность системы здравоохранения и массовые занятия физической культурой.
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