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Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок - РИА Новости, 23.07.2026
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17:23 23.07.2026
Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок

ГД приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные маршруты

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пожилая пара в парке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.
  • Закон разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам в рекреационных лесах без вырубки деревьев.
  • Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.
Принятым законом вносятся изменения в Лесной кодекс, которые разрешают обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса - ни сплошной, ни выборочной. Это касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.
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Кроме того, документ уточняет, что перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждаться правительством, в том числе для городских лесов.
Как ранее отмечал в разговоре с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, после принятия закона люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты для прогулок и занятия спортом. Он уточнял, что это также позволит снизить нагрузку на природу, поскольку упорядоченное движение по благоустроенным дорожкам перестанет "размывать" лес хаотичными тропинками, давая остальной территории шанс на восстановление.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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