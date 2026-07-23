Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Закон разрешает обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам в рекреационных лесах без вырубки деревьев.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты.

Принятым законом вносятся изменения в Лесной кодекс, которые разрешают обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует вырубки леса - ни сплошной, ни выборочной. Это касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка, включая беседки, навесы, лавочки, туалеты, объекты освещения, урны.

Кроме того, документ уточняет, что перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, и перечень некапитальных строений и сооружений, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, будет утверждаться правительством, в том числе для городских лесов.

Как ранее отмечал в разговоре с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев , после принятия закона люди получат удобные и безопасные круглогодичные маршруты для прогулок и занятия спортом. Он уточнял, что это также позволит снизить нагрузку на природу, поскольку упорядоченное движение по благоустроенным дорожкам перестанет "размывать" лес хаотичными тропинками, давая остальной территории шанс на восстановление.