Рейтинг@Mail.ru
Госдума упростила закупочные процедуры для регионов - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 23.07.2026 (обновлено: 14:22 23.07.2026)
Госдума упростила закупочные процедуры для регионов

Госдума приняла закон об упрощении закупочных процедур для российских регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Герб России на здании Государственной думы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.
  • Закон допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками, изменение страны происхождения товара и заключение нескольких контрактов с одним и тем же поставщиком на однородные или идентичные товары.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на упрощение и ускорение закупочных процедур для российских регионов.
Документ допускает замену закупаемого товара на продукцию с аналогичными или улучшенными характеристиками и изменение страны происхождения товара при условии соблюдения защитных мер в отношении российских товаров. А в отношении однородных или идентичных товаров со дня официального опубликования закона разрешается заключать несколько контрактов с одним и тем же поставщиком. Причем это изменение распространится и на возникшие ранее правоотношения.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы
22 июля, 14:40
Для контрактов с неопределенным объемом (когда количество товара изначально неизвестно) разрешается соразмерное изменение цены и объема контракта в пределах 10%. А для непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения в сельских населенных пунктах разрешается заключать контракты с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения годового объема закупок 50 миллионами рублей.
При закупках лекарственных средств заказчик сможет не просто описывать объект закупки, но и указывать наименование лекарственных препаратов. Это облегчит процесс закупки и позволит сделать ее более адресной с точки зрения самого пациента и его лечения, пояснила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.
Кроме того, до конца 2027 года порог начальной (максимальной) цены контракта при проведении электронного запроса котировок повышается до 20 миллионов с 10 миллионов рублей. Это, согласно пояснительной записке, позволит проводить закупки в упрощенном порядке в кратчайшие сроки.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Госдума приняла закон о персонифицированном учете ветеранов в системе ОМС
Вчера, 13:56
С 1 января 2027 года до 30 миллионов с 20 миллионов рублей повышается лимит начальной (максимальной) цены контракта при закупках у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. А срок согласования контракта с единственным поставщиком с контрольным органом в сфере госзакупок сокращается с 8 до 5 рабочих дней.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Первоначально документ наделял Минфин России полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе госзакупок в целях исключения неоднозначности трактовок. Но в ходе второго чтения депутаты учли позицию Счетной палаты РФ и исключили это положение. Счетная палата отмечала нецелесообразность наделения Минфина такими полномочиями, так как положения закона о контрактной системе "не содержат правовой неопределенности, препятствующей их единообразному применению".
Преподаватель в классе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя
Вчера, 12:23
 
РоссияГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала