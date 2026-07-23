В Госдуме предложили сделать 1 сентября нерабочим днем

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ.

По мнению авторов законопроекта, придание 1 сентября статуса нерабочего праздничного дня подчеркнет значение образования, детства и семьи в системе государственных приоритетов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили сделать 1 сентября нерабочим праздничным днем.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса Российской Федерации" предлагается установить 1 сентября - День знаний нерабочим праздничным днем", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается изменить правовой статус Дня знаний, включив его в установленный ТК РФ перечень нерабочих праздничных дней, вместо создания специального дополнительного отпуска или отдельного права на освобождение от работы для определенной категории родителей.