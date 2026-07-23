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Госдума приняла закон о статусе ветеранов для саперов МЧС - РИА Новости, 23.07.2026
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13:35 23.07.2026
Госдума приняла закон о статусе ветеранов для саперов МЧС

Госдума приняла закон о статусе ветеранов для саперов МЧС, работавших в зоне СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы
Герб России на здании Государственной думы - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.
  • Статус ветерана получат специалисты, которые принимали участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
  • Закон предусматривает право на ежемесячную выплату, компенсацию половины расходов на жилье и другие льготы для получивших статус ветерана, а для получивших инвалидность предусмотрены надбавки к пенсии.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.
Согласно принятому закону, статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС, сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС. Для этого они должны были принимать участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.
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Кроме того, если в ходе этих работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.
Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
"До сих пор у этих специалистов не было статуса ветерана боевых действий. Хотя они работали в тех же условиях, что и другие участники СВО, и с тем же риском. Законопроект эту несправедливость исправляет", - сказал депутат Госдумы Игорь Игошин журналистам.
Депутат рассказал, что статус ветерана дает право на ежемесячную выплату, компенсацию половины расходов на жилье и другие льготы, а для получивших инвалидность предусмотрены надбавки к пенсии.
"Это давно назревшее решение. Люди, которые рискуют собой, разминируя территории в зоне специальной военной операции, теперь получат не только признание, но и реальную материальную поддержку", - добавил он.
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Госдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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