Госдума приняла закон о статусе ветеранов для саперов МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.

Статус ветерана получат специалисты, которые принимали участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Закон предусматривает право на ежемесячную выплату, компенсацию половины расходов на жилье и другие льготы для получивших статус ветерана, а для получивших инвалидность предусмотрены надбавки к пенсии.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который относит к ветеранам и инвалидам боевых действий саперов МЧС, участвовавших в разминировании в зоне специальной военной операции.

Согласно принятому закону, статус ветеранов получат военнослужащие и работники спасательных воинских формирований МЧС , сотрудники и работники федеральной противопожарной службы, а также работники профессиональных аварийно-спасательных формирований МЧС. Для этого они должны были принимать участие в поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Кроме того, если в ходе этих работ сапер получил ранение, контузию, увечье или заболевание, приведшее к инвалидности, он будет признан инвалидом боевых действий.

Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

"До сих пор у этих специалистов не было статуса ветерана боевых действий. Хотя они работали в тех же условиях, что и другие участники СВО, и с тем же риском. Законопроект эту несправедливость исправляет", - сказал депутат Госдумы Игорь Игошин журналистам.

Депутат рассказал, что статус ветерана дает право на ежемесячную выплату, компенсацию половины расходов на жилье и другие льготы, а для получивших инвалидность предусмотрены надбавки к пенсии.