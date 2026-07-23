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В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя - РИА Новости, 23.07.2026
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12:23 23.07.2026
В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя

Белых: особый статус учителя важен из-за его роли в формировании взглядов детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПреподаватель в классе
Преподаватель в классе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
  • Особый статус учителя связан с его ролью в формировании мировоззрения детей.
  • Указ гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Необходимость закрепления особого статуса учителя в России связана с его ролью в формировании мировоззрения детей, заявила РИА Новости глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых ("Единая Россия").
Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.
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"Необходимость особого статуса учителя связана с тем, что именно школа и педагог оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка", - сказала депутат.
Она отметила, что указ также гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.
"Сам по себе указ о дополнительных мерах поддержки учителя - это уже некая точка разворота к тому, что учитель - это человек, который выполняет важную миссию, берет на себя ответственность за жизнь, здоровье, развитие, воспитание и обучение наших детей", - сказала парламентарий.
Кроме того, она назвала знаковым закон, принятый ГД восьмого созыва, который исключил из законодательства понятие "образовательная услуга". Белых отметила, что ученик не может быть клиентом, он – участник процесса.
В 2022 году Путин подписал поправку об исключении из закона понятия "образовательная услуга". Ранее термин "государственная и муниципальная услуга в сфере образования" имел неоднозначное толкование и ассоциировался с коммерческими услугами.
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