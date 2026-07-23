В Госдуме объяснили важность особого статуса для учителя

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.

Особый статус учителя связан с его ролью в формировании мировоззрения детей.

Указ гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Необходимость закрепления особого статуса учителя в России связана с его ролью в формировании мировоззрения детей, заявила РИА Новости глава Комитета ГД по просвещению Ирина Белых ("Единая Россия").

Президент России Владимир Путин 20 июля подписал указ, который закрепляет в РФ особый статус учителя, признает общественную значимость профессии и вводит дополнительные меры поддержки.

"Необходимость особого статуса учителя связана с тем, что именно школа и педагог оказывают колоссальное влияние на формирование личности и мировоззрения ребенка", - сказала депутат.

Она отметила, что указ также гарантирует учителям бесплатную юридическую помощь и защиту жизни и здоровья при исполнении профессиональных обязанностей.

"Сам по себе указ о дополнительных мерах поддержки учителя - это уже некая точка разворота к тому, что учитель - это человек, который выполняет важную миссию, берет на себя ответственность за жизнь, здоровье, развитие, воспитание и обучение наших детей", - сказала парламентарий.

Кроме того, она назвала знаковым закон, принятый ГД восьмого созыва, который исключил из законодательства понятие "образовательная услуга". Белых отметила, что ученик не может быть клиентом, он – участник процесса.