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Президент Венецианской биеннале прокомментировал отмену финансирования - РИА Новости, 23.07.2026
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14:23 23.07.2026
Президент Венецианской биеннале прокомментировал отмену финансирования

Глава Венецианской биеннале назвал решение ЕК о финансировании политическим

© Фото : Giulio Squillacciotti, la Biennale di VeneziaШтаб-квартир Венецианской биеннале современного искусства
Штаб-квартир Венецианской биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Giulio Squillacciotti, la Biennale di Venezia
Штаб-квартир Венецианской биеннале современного искусства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия отозвала финансирование в размере двух миллионов евро для Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.
  • Пьетранджело Буттафуоко назвал решение политическим и подчеркнул, что Биеннале занимается искусством, а не политикой.
  • Буттафуоко отметил, что лишение Фонда финансирования со стороны Еврокомиссии не произвело на него значительного экономического эффекта.
РИМ, 23 июл – РИА Новости. Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал политическим решение Еврокомиссии отозвать финансирование в размере двух миллионов евро из-за России.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
"Это учреждение сопровождало нас на протяжении части нашего путешествия. Сегодня они покидают нас из-за политического решения, не обязательно юридического, и, конечно, не культурного", - сказал он на презентации программы Венецианского международного кинофестиваля.
Буттафуоко подчеркнул, что Биеннале занимается не политикой, а искусством.
"Мы не можем удовлетворить их требования. Мы отказались бы от наших принципов свободы, самовыражения, исследований, фантазии, воображения - ценностей, которые на протяжении 131 года характеризовали этот институт (Биеннале – ред.)", - сказал он.
Буттафуоко отметил, что лишение Фонда финансирования со стороны Еврокомиссии не произвело на него значительного экономического эффекта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри.
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