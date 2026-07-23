Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия отозвала финансирование в размере двух миллионов евро для Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.

Пьетранджело Буттафуоко назвал решение политическим и подчеркнул, что Биеннале занимается искусством, а не политикой.

Буттафуоко отметил, что лишение Фонда финансирования со стороны Еврокомиссии не произвело на него значительного экономического эффекта.

РИМ, 23 июл – РИА Новости. Президент Фонда Венецианской биеннале Пьетранджело Буттафуоко назвал политическим решение Еврокомиссии отозвать финансирование в размере двух миллионов евро из-за России.

Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.

"Это учреждение сопровождало нас на протяжении части нашего путешествия. Сегодня они покидают нас из-за политического решения, не обязательно юридического, и, конечно, не культурного", - сказал он на презентации программы Венецианского международного кинофестиваля.

Буттафуоко подчеркнул, что Биеннале занимается не политикой, а искусством.

"Мы не можем удовлетворить их требования. Мы отказались бы от наших принципов свободы, самовыражения, исследований, фантазии, воображения - ценностей, которые на протяжении 131 года характеризовали этот институт (Биеннале – ред.)", - сказал он.

Буттафуоко отметил, что лишение Фонда финансирования со стороны Еврокомиссии не произвело на него значительного экономического эффекта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы ограничить финансирование Венецианской биеннале говорят о продолжении попыток аннулировать российскую культуру за рубежом.