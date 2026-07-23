В Германии выступили с предостережением после публикации Минобороны России

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральное ведомство по защите Конституции Германии опубликовало инструкцию по безопасности для компаний ВПК после того, как Минобороны России обнародовало список европейских производителей дронов для Украины.

Немецким компаниям рекомендовано внедрить систему мониторинга угроз, ограничить публичность информации о текущих контрактах и усилить кибербезопасность.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (контрразведка) опубликовало Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (контрразведка) опубликовало инструкцию для компаний ВПК, в которой упомянуло опубликованный Минобороны России список европейских производителей дронов для Украины.

В апреле российское военное ведомство в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. По данным Минобороны, в немецком Мюнхене расположены два филиала украинских компаний — "Эйрлоджикс" (Лерхенауэр-штрассе, 28) и "Да Винчи Авиа" (Феласкоштрассе, 10). Также комплектующие производит компания "Профессионал" в немецком Ханау.

"Уровень угрозы для компаний в сфере обороны и безопасности в Германии, особенно для тех, которые сотрудничают с Украиной, по-прежнему высокий", — говорится в документе.

Утверждается, что такие предприятия могут стать "объектами шпионажа и диверсий".

Компаниям порекомендовали внедрить систему мониторинга угроз и ограничить публичность информации о текущих контрактах, а также усилить кибербезопасность.

Контрразведка ФРГ упомянула встречу канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в конце марта, в ходе которой были достигнуты договоренности усилить сотрудничество, в том числе в сфере политики безопасности, и сделала вывод, что "публикацию Минобороны России списка предприятий следует в первую очередь понимать как реакцию на это".

В документе также упоминается предостережение зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который назвал эти предприятия потенциальными целями для ВС России.