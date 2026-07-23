Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральное ведомство по защите Конституции Германии опубликовало инструкцию по безопасности для компаний ВПК после того, как Минобороны России обнародовало список европейских производителей дронов для Украины.
- Немецким компаниям рекомендовано внедрить систему мониторинга угроз, ограничить публичность информации о текущих контрактах и усилить кибербезопасность.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Федеральное ведомство по защите Конституции Германии (контрразведка) опубликовало инструкцию для компаний ВПК, в которой упомянуло опубликованный Минобороны России список европейских производителей дронов для Украины.
В апреле российское военное ведомство в официальном документе опубликовало адреса, где находятся "украинские" и "совместные" с другими государствами предприятия по выпуску беспилотников и комплектующих БПЛА для Украины. По данным Минобороны, в немецком Мюнхене расположены два филиала украинских компаний — "Эйрлоджикс" (Лерхенауэр-штрассе, 28) и "Да Винчи Авиа" (Феласкоштрассе, 10). Также комплектующие производит компания "Профессионал" в немецком Ханау.
"Уровень угрозы для компаний в сфере обороны и безопасности в Германии, особенно для тех, которые сотрудничают с Украиной, по-прежнему высокий", — говорится в документе.
Утверждается, что такие предприятия могут стать "объектами шпионажа и диверсий".
Компаниям порекомендовали внедрить систему мониторинга угроз и ограничить публичность информации о текущих контрактах, а также усилить кибербезопасность.
Контрразведка ФРГ упомянула встречу канцлера Фридриха Мерца и Владимира Зеленского в конце марта, в ходе которой были достигнуты договоренности усилить сотрудничество, в том числе в сфере политики безопасности, и сделала вывод, что "публикацию Минобороны России списка предприятий следует в первую очередь понимать как реакцию на это".
В документе также упоминается предостережение зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, который назвал эти предприятия потенциальными целями для ВС России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.