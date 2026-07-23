Германия не может надежно укрепить восточный фланг НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Внутренний политический кризис в Германии лишает Берлин возможности служить опорой восточного фланга НАТО и оказывать помощь Украине, сообщает издание National Interest.

Недовольство экономической ситуацией, политикой экс-канцлера Ангелы Меркель по принятию большого количества мигрантов и рост цен на энергоносители привели к утрате доверия немцев к правящему классу.

На фоне внутренних проблем страны растет популярность правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии", и власти ФРГ намерены дистанцироваться от сотрудничества с ней.

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Внутренний политический кризис в Германии в виде утраты доверия немцев к правящему классу лишает Берлин возможности служить опорой восточного фланга НАТО и оказывать помощь Украине, сообщает издание Внутренний политический кризис в Германии в виде утраты доверия немцев к правящему классу лишает Берлин возможности служить опорой восточного фланга НАТО и оказывать помощь Украине, сообщает издание National Interest

« "Германия, погрязшая во внутреннем политическом кризисе, не сможет надежно укрепить восточный фланг НАТО , продолжать оказывать поддержку Украине … Альянс долгое время исходил из того, что Берлин останется стабильным и ориентированным на внешний мир. Это предположение больше не имеет под собой гарантий", - говорится в материале.

National Interest отмечает, что внутренний политический кризис в ФРГ вызван не только недовольством немцев экономической ситуацией в стране, в частности планами немецкого автоконцерна ⁠Volkswagen сократить 50 тысяч рабочих мест в Германии. Еще одним фактором утраты доверия к властям стала политика экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по принятию большого количества мигрантов.

« "Миллионы немцев считали, что речь идет не только об иммиграции; Меркель принимала решения, затрагивающие национальную идентичность, суверенитет и будущий состав населения страны, без значимого согласия общественности. Недоверие, которое когда-то было сосредоточено на отдельном политическом вопросе, постепенно переросло в недоверие к самому правящему классу", - отмечает издание.

Утрате доверия населения ФРГ к властям способствовал также рост цен на энергоносители. На этом фоне все больше немцев стали поддерживать правую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ). При этом в правящем классе ФРГ сформировалась установка на создание "брандмауэра" против АдГ с целью не допустить ее к власти путем отказа от любого сотрудничества с ней. Со временем этот барьер превратился в "организующий принцип немецкой политики", сообщает издание.

Намерение властей ФРГ дистанцироваться от сотрудничества с АдГ, чья популярность выросла на фоне внутренних проблем страны, проявляется на фоне сентябрьских земельных выборов, в том числе, в Саксонии-Анхальт, где рейтинг АдГ составляет около 40%, пишет издание.

Ранее глава немецкого социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что на западе Германии за АдГ готовы проголосовать 24% избирателей, тогда как на востоке страны этот показатель достигает 41%. В сентябре 2026 года земельные выборы, помимо Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии-Анхальта, также пройдут в Берлине. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны.