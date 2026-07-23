Запад пытается потопить "Газпром"

В середине июля "Газпром" неожиданно поставил антирекорд. Его акции упали до двадцатилетнего минимума. Даже в 2008 году, когда весь мир охватил мировой экономический кризис, такого не было. Столь сильного падения бумаги "Газпрома" не знали даже в 2023-2024 годах, когда компания лишилась своего основного экспорта в Европу. На этой неделе газпромовские акции пытались совсем немного скорректироваться, но падающий тренд продолжается.

Бумаги и капитализация российского газового гиганта снижаются уже не первый месяц. С марта акции национального достояния упали почти на 40%. За таким серьезным падением должна стоять какая-то яркая история или новость, например, отчет компании о неожиданных убытках, но ничего подобного в реальности нет. "Газпром" остается прибыльной компанией, даже несмотря на потерю колоссальной доли на европейском рынке. Отчет за первый квартал сильный, долговая нагрузка комфортная. Фундаментальных оснований для такого антирекорда по бумагам компании просто нет.

Тогда что же происходит с "Газпромом" на фондовом рынке? Кто топит российское национальное достояние? Вокруг корпорации в целом тучи сгущаются: еврочиновники продолжают выдавливать ее с рынка. Но конкретным триггером в середине июля для фондового антирекорда стала западная пресса, которая распространяет почти наверняка фейковую информацию. The Wall Street Journal в своей публикации практически хоронит российский проект газопровода "Сила Сибири — 2", по которому предполагается продавать Китаю 50 миллиардов кубометров газа в год.

Запад со ссылкой на некие неназванные источники заявил, что Пекин подпишет контракт по этому проекту, только если Москва даст внутрироссийскую цену на газ. А это самая низкая в мире стоимость газа — 70 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: в ЕС тысяча кубов стоит сейчас выше 700 долларов, а в период низких цен — в районе 300-400 долларов. Продавать газ по 70 долларов на экспорт — это полный абсурд, чисто убыточная история. Даже для Белоруссии такой цены нет, хотя это союзное России государство и логистика доставки газа туда не требует строительства очень протяженного и дорогого газопровода.

Участники рынка не верят распространяемому западной прессой сливу. К слову, два года назад Запад уже вбрасывал ровно такую же историю, только тогда об этом писала Financial Times. С тех пор переговоры России и Китая по проекту продвинулись вперед, был подписан меморандум по техническим деталям проекта. И сейчас, учитывая контекст нестабильных морских поставок, самое лучшее время для заключения коммерческого контракта по газопроводу, после чего Россия с полной уверенностью сможет начинать стройку.

В этом плане момент для фейкового вброса выбран Западом неслучайно. Это либо навредит России в переговорах с Китаем, либо, когда стороны объявят о свершившейся сделке, у западных СМИ будет повод обесценить ее, сославшись на источники. Мол, сделка есть, но Россия будет продавать газ по убыточно низким ценам, поэтому радоваться нечему: вместо прибыльного направления Китай станет слабым звеном, который утянет финансы "Газпрома" вниз.

Однако Россия не для того столько лет держалась и отстаивала свои позиции, в том числе по цене, чтобы теперь сдаться и пойти на убыточную сделку с Пекином. Тем более сейчас, когда вся геополитическая ситуация на стороне "Газпрома". США показали, как морские поставки нефти и газа рушатся одним ударом и желанием Вашингтона. Любые трубопроводы на таком фоне становятся желанными и манкими.

Ситуация на Ближнем Востоке тоже отражается на акциях "Газпрома". Как только Ормузский пролив перекрывается, возникает дефицит углеводородов на мировом рынке и растут цены — акции российской компании получают поддержку. Когда дело идет к мирному урегулированию, газпромовские бумаги идут вниз.

Атмосфера вокруг "Газпрома" сгущается также из-за действий Еврокомиссии. После 2022 года компания лишилась поставок более 100 миллиардов кубометров голубого топлива из-за подрывов "Северных потоков" плюс отказа европейских стран покупать наш газ, а также остановки транзита через Украину после завершения контракта. Но в числе покупателей газпромовского сырья остались Венгрия, Словакия и ряд небольших клиентов. Чиновников ЕК это сильно раздражает. Более того, в нарушение собственной процедуры они ввели эмбарго на российский трубопроводный газ с 30 сентября 2027 года, чтобы ни одна молекула российского голубого топлива больше не попала на землю европейскую.

В 2021 году "Газпром" поставил в ЕС, по разным оценкам, 150-170 миллиардов кубометров, в 2022-м — около 70 миллиардов, в 2023-м — около 30 миллиардов, в 2024-м — 32,1 миллиарда, в 2025 году — 18 миллиардов кубов.

Замещать поставки в ЕС непросто, поэтому "Газпром" снижает добычу и расходы, чтобы оставаться прибыльным за счет китайского маршрута. Но "Силу Сибири — 1" сложно назвать заменой европейскому направлению, потому что по этой трубе газ идет из другой ресурсной базы, нежели шел в Европу. Кроме того, этот проект был запущен и реализовывался по плану без привязки к ситуации на европейском рынке.

"Сила Сибири — 2" даст 50 миллиардов кубов, дальневосточный маршрут — десять миллиардов, а поставки в Узбекистан — менее десяти миллиардов кубов. Это частично, но не полностью покрывает потери на европейском рынке, которые станут ближе к 140 миллиардам кубометров. Без восстановления в каком-то виде поставок в Евросоюз вернуться на прежние объемы всего экспорта уровня 2021 года "Газпрому" будет тяжело. А возврат на европейский рынок возможен только при смене политической парадигмы в ЕС или катастрофической ситуации в еврозоне.