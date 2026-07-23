Германия платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщает газета Berliner Zeitung.

Основная часть газа поставляется в ФРГ из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а через терминалы СПГ в Северном и Балтийском морях поступает лишь чуть более 10% всего объема импортного газа.

Норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года получила на 77% больше прибыли, чем за аналогичный период 2025 года, при этом производство газа выросло только на 3% в годовом выражении.

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Германия на сегодняшний день вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, на фоне отказа от российских энергоресурсов и эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Германия на сегодняшний день вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, на фоне отказа от российских энергоресурсов и эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Berliner Zeitung

Канцлер Германии Фридрих Мерц 19 июля признал, что отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис.

"В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала (конфликта на Ближнем Востоке – ред.) она составляла около 31 евро", - говорится в материале.

Согласно сообщению издания, сегодня основная часть газа поставляется в ФРГ из Норвегии, на чью долю приходится около 44% поставок. Нидерланды поставляют Германии 24% газа, а на долю Бельгии приходится 21% поставок. Через терминалы СПГ в Северном и Балтийском морях в Германию поступило лишь чуть более 10% всего объема импортного газа.

На фоне растущих мировых цен на энергоносители норвежская компания Equinor, поставляющая газ в ФРГ, за второй квартал 2026 года получила на 77% больше прибыли, чем за аналогичный период 2025 года. При этом производство газа Equinor в апреле-июне 2026 года выросло только на 3% в годовом выражении, сообщает Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что Германия не сможет найти более дешевую альтернативу в краткосрочной перспективе. Норвежские трубопроводы уже работают на полную мощность, а текущие цены формируются на торговых площадках и доходят до потребителей через закупки местных энергокомпаний.