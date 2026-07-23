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Германия платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, пишут СМИ - РИА Новости, 23.07.2026
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16:54 23.07.2026
Германия платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, пишут СМИ

Berliner Zeitung: ФРГ сегодня платит за газ в пять раз больше, чем в 2020 году

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции
Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рабочий у блока сепарационных установок на газораспределительной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, сообщает газета Berliner Zeitung.
  • Основная часть газа поставляется в ФРГ из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а через терминалы СПГ в Северном и Балтийском морях поступает лишь чуть более 10% всего объема импортного газа.
  • Норвежская компания Equinor за второй квартал 2026 года получила на 77% больше прибыли, чем за аналогичный период 2025 года, при этом производство газа выросло только на 3% в годовом выражении.
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Германия на сегодняшний день вынуждена платить за газ в пять раз больше, чем в 2020 году, на фоне отказа от российских энергоресурсов и эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Berliner Zeitung.
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"В 2020 году импортный газ стоил около 12 евро за мегаватт-час на границе Германии. В то время большая часть газа поступала из России. Европейская торговая цена в начале недели составляла чуть более 60 евро. До начала (конфликта на Ближнем Востоке – ред.) она составляла около 31 евро", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, сегодня основная часть газа поставляется в ФРГ из Норвегии, на чью долю приходится около 44% поставок. Нидерланды поставляют Германии 24% газа, а на долю Бельгии приходится 21% поставок. Через терминалы СПГ в Северном и Балтийском морях в Германию поступило лишь чуть более 10% всего объема импортного газа.
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На фоне растущих мировых цен на энергоносители норвежская компания Equinor, поставляющая газ в ФРГ, за второй квартал 2026 года получила на 77% больше прибыли, чем за аналогичный период 2025 года. При этом производство газа Equinor в апреле-июне 2026 года выросло только на 3% в годовом выражении, сообщает Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что Германия не сможет найти более дешевую альтернативу в краткосрочной перспективе. Норвежские трубопроводы уже работают на полную мощность, а текущие цены формируются на торговых площадках и доходят до потребителей через закупки местных энергокомпаний.
Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России.
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