В Крыму задержали местного жителя за одобрение теракта в "Крокусе"

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Симферополя задержан за одобрение теракта в концертном зале «Крокус сити холл» и ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Задержанный публично размещал комментарии, оправдывающие терроризм, и призывал к насильственным действиям против русских.

Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Житель Симферополя задержан за одобрения теракта в концертном зале "Крокус сити холл" и ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.

"Выявлен и задержан житель Симферополя , который публично в сети "Интернет" размещал комментарии, одобряющие теракт, совершенный в московском концертном зале "Крокус сити холл". Крымчанину может грозить до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 25-летний мужчина проводил свободное время за чтением украинских Telegram-каналов, где, с его слов, поддался влиянию ошибочной идеологии и решил вступить в чате в дискуссию.

"Помимо одобрения трагедии в "Крокус сити холле" гражданин поддерживал удары Вооруженных сил Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам. Согласно заключению лингвистической экспертизы, комментарии гражданина содержат высказывания, публично оправдывающие терроризм", - говорится в сообщении.

Задержанный, по данным ведомства, также призывал к насильственным действиям против русских. Возбуждено уголовное дело за призывы к террористической деятельности, а также решается вопрос о возбуждении второго дела за призывы к экстремистской деятельности.