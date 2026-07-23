ФСБ задержала трех жителей ЛНР за сотрудничество с Киевом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам.
- Возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене, фигуранты заключены под стражу.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Три жителя ЛНР задержаны по подозрению в госизмене за сбор и передачу военных данных украинским спецслужбам, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Луганской Народной Республики задержаны три гражданина России, подозреваемые в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.
По данным ФСБ, жители ЛНР 1963, 1969 и 1977 года рождения независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб собирали и передавали сведения военного характера и о социально-политической обстановке в регионе, а также о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.
В сообщении отмечается, что на данный момент ведется следствие.
"Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена) УК России. Решением суда фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ФСБ.