Форум "Ростки" покажет, как культурный код становится новой экономикой

КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Темы, посвященные креативным индустриям, культурному коду и экономике впечатлений, впервые включены в программу международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани в августе, сообщают организаторы.

"С 16 по 19 августа в Казани пройдет IV Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", в программу которого впервые войдет отдельный трек, посвященный креативным индустриям, культурному коду и экономике впечатлений", - говорится в сообщении.

Сессия "Креативная экономика как драйвер устойчивого развития: российско-китайский опыт" пройдет при поддержке Центра развития креативных индустрий Татарстана, уточнили организаторы.

По их информации, сегодня креативные индустрии входят в число самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Национальная идентичность, культурное наследие, дизайн, мода, ремесленничество и туризм все чаще рассматриваются не только как элементы культуры, но и как полноценные драйверы экономического роста, привлечения инвестиций и развития территорий.

Россия и Китай обладают богатейшим историческим и культурным наследием, которое все активнее служит основой для создания новых продуктов, брендов и международных проектов, отмечается в сообщении. Именно поэтому вопросы культурного кода и креативной экономики приобретают особую актуальность в российско-китайском сотрудничестве.

Участники форума "Ростки" обсудят, как традиции способны формировать базу современных бизнес-моделей, каким образом креативные индустрии помогают продвигать регионы на международной арене, и почему культурная идентичность приобретает значение важного конкурентного преимущества в глобальной экономике. Модератором сессии выступит гендиректор Центра уникального мастерства (ЦУМ) Ранко Тепавчевич.

"ЦУМ создавался как место развития креативных индустрий, где традиционные ремесла получают новое дыхание, а экономика культуры работает в полную силу. Проведение сессии на форуме "Ростки" имеет особенную важность для разных аудиторий: от мастеров до предпринимателей, от локальных сообществ до международных делегаций. Мы рады, что культура и бизнес встречаются здесь - на равных, в одном пространстве, с общим пониманием ценности традиций и открытости миру", - приводятся в сообщении слова Тепавчевича.