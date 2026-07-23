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Форум "Ростки" покажет, как культурный код становится новой экономикой - РИА Новости, 23.07.2026
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11:21 23.07.2026
Форум "Ростки" покажет, как культурный код становится новой экономикой

Форум "Ростки" в Казани покажет, как культурный код становится новой экономикой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество"
Международный форум Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 23 июл – РИА Новости. Темы, посвященные креативным индустриям, культурному коду и экономике впечатлений, впервые включены в программу международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", который пройдет в Казани в августе, сообщают организаторы.
"С 16 по 19 августа в Казани пройдет IV Международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество", в программу которого впервые войдет отдельный трек, посвященный креативным индустриям, культурному коду и экономике впечатлений", - говорится в сообщении.
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22 июля, 15:06
Сессия "Креативная экономика как драйвер устойчивого развития: российско-китайский опыт" пройдет при поддержке Центра развития креативных индустрий Татарстана, уточнили организаторы.
По их информации, сегодня креативные индустрии входят в число самых быстрорастущих сегментов мировой экономики. Национальная идентичность, культурное наследие, дизайн, мода, ремесленничество и туризм все чаще рассматриваются не только как элементы культуры, но и как полноценные драйверы экономического роста, привлечения инвестиций и развития территорий.
Россия и Китай обладают богатейшим историческим и культурным наследием, которое все активнее служит основой для создания новых продуктов, брендов и международных проектов, отмечается в сообщении. Именно поэтому вопросы культурного кода и креативной экономики приобретают особую актуальность в российско-китайском сотрудничестве.
Участники форума "Ростки" обсудят, как традиции способны формировать базу современных бизнес-моделей, каким образом креативные индустрии помогают продвигать регионы на международной арене, и почему культурная идентичность приобретает значение важного конкурентного преимущества в глобальной экономике. Модератором сессии выступит гендиректор Центра уникального мастерства (ЦУМ) Ранко Тепавчевич.
"ЦУМ создавался как место развития креативных индустрий, где традиционные ремесла получают новое дыхание, а экономика культуры работает в полную силу. Проведение сессии на форуме "Ростки" имеет особенную важность для разных аудиторий: от мастеров до предпринимателей, от локальных сообществ до международных делегаций. Мы рады, что культура и бизнес встречаются здесь - на равных, в одном пространстве, с общим пониманием ценности традиций и открытости миру", - приводятся в сообщении слова Тепавчевича.
Особое внимание на форуме будет уделено поиску новых форматов сотрудничества между российскими и китайскими предпринимателями, работающими в сферах дизайна, моды, ремесленного производства, туризма, цифрового искусства и культурных проектов. Эксперты уверены: именно креативная экономика способна стать одним из новых направлений развития гуманитарных и деловых связей между двумя странами.
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