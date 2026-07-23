Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Безэкипажный катер ВСУ был уничтожен силами Черноморского флота в акватории Черного моря, говорится в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 187478 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30269 танков и других боевых бронированных машин, 1765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35876 орудий полевой артиллерии и минометов, 67230 единиц специальной военной автомобильной техники.