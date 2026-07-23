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Федоров заслуживает звание мясника не меньше Сырского, считают эксперты - РИА Новости, 23.07.2026
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15:43 23.07.2026
Федоров заслуживает звание мясника не меньше Сырского, считают эксперты

РИА Новости: Федорова и Сырского объединяет равнодушие к человеческой жизни

© AP Photo / Hanna ArhirovaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Hanna Arhirova
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал указы о снятии с должности главкома Александра Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого, а также о смене Михаила Федорова на посту главы минобороны.
  • Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Федоров и Сырский равнодушны к человеческой жизни.
  • По мнению военно-политического аналитика Александра Тиханского, последствия действий Федорова даже страшнее, чем последствия действий Сырского, из-за применения высоких технологий для убийств.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Отправленных в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского объединяет абсолютное равнодушие к человеческой жизни, но последствия действий первого даже страшнее из-за применения высоких технологий для убийств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Владимир Зеленский подписал в среду указы о снятии с должности главкома Сырского и назначении на этот пост Михаила Драпатого. Ранее он решил сменить Федорова на посту главы минобороны. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против Сырского, с которым у того был конфликт.
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"У Сырского и Федорова есть общее: для них человеческая жизнь не представляет совершенно никакой ценности, на пути к поставленной цели они в буквальном смысле идут по трупам. И все же масштаб последствий для человечества от действий расчетливого маньяка Федорова страшнее выслуживающегося "мясника" Сырского", - сказал военно-политический аналитик, старший научный сотрудник Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.
По его словам, амбиции Федорова совпали с интересами американской компании Palantir, которой требовалась адаптация своих IT-разработок в условиях реальных военных действий.
Со своей стороны, руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков согласен с мнением, что Федоров заслуживает звание "мясника" не меньше Сырского, прозванного так за провальные штурмы и большие потери. "Он (Федоров – ред.) относился к людям как к элементам компьютерной игры, испытывая на Украине технологии Palantir для уничтожения объектов и убийства людей", - сказал собеседник агентства.
Эксперт добавил, что Зеленский боится Федорова, так как за тем стоит Запад. "Федоров стал самостоятельной политической фигурой, которую западные круги (включая близких к НАБУ, САП и демпартии США) уже прочили в следующие президенты. Зеленский, по версии источников, решил "сбросить ошейник" — убрать фигуру, чья популярность и независимость начали угрожать его собственной власти", - сказал Арьков.
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