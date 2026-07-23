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ЕС ввел санкции в отношении 48 человек в рамках санкций против России - РИА Новости, 23.07.2026
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20:40 23.07.2026 (обновлено: 20:41 23.07.2026)
ЕС ввел санкции в отношении 48 человек в рамках санкций против России

ЕС ввел санкции в отношении 48 человек и 170 юрлиц в рамках санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел 21-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.
  • Санкции затронули два российских порта и четыре авиагавани, 18 организаций нефтяного сектора, а также 41 судно, связанное с так называемым теневым флотом России.
  • ЕС ввел рестрикции против восьми человек за якобы распространение пропаганды и распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптовалютных платформ, базирующихся в нескольких странах.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.
"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России... Он включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику... и крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных позиций, в общей сложности 218, из которых 48 физических и 170 юридических лиц", - говорится в сообщении.
Ограничениям, кроме того, подверглись два российских порта и четыре авиагавани, 18 организаций нефтяного сектора, включая три нефтеперерабатывающих завода в РФ и один в Белоруссии.
Помимо этого, под санкциями в рамках нового пакета оказалось 41 судно, которые Евросоюз связывает с так называемым теневым флотом России, 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, из которых 37 якобы имеют отношение к производству и цепочкам поставок дальнобойных беспилотников.
ЕС также ввел рестрикции против восьми человек, указав в качестве обоснования якобы распространение пропаганды.
Кроме того, ЕС распространил запрет на проведение транзакций на 14 платформ, оказывающих услуги в сфере криптовалют и базирующихся в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.
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