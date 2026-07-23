ЕС ввел санкции в отношении 48 человек в рамках санкций против России

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз ввел 21-й пакет антироссийских санкций, включающий ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.

Санкции затронули два российских порта и четыре авиагавани, 18 организаций нефтяного сектора, а также 41 судно, связанное с так называемым теневым флотом России.

ЕС ввел рестрикции против восьми человек за якобы распространение пропаганды и распространил запрет на проведение транзакций на 14 криптовалютных платформ, базирующихся в нескольких странах.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения в отношении 48 физических и 170 юридических лиц.

"Сегодня Совет принял 21-й пакет ограничительных мер против России... Он включает в себя жесткие экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику... и крупнейший за последние четыре года пакет индивидуальных позиций, в общей сложности 218, из которых 48 физических и 170 юридических лиц", - говорится в сообщении.

Ограничениям, кроме того, подверглись два российских порта и четыре авиагавани, 18 организаций нефтяного сектора, включая три нефтеперерабатывающих завода в РФ и один в Белоруссии.

Помимо этого, под санкциями в рамках нового пакета оказалось 41 судно, которые Евросоюз связывает с так называемым теневым флотом России, 56 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, из которых 37 якобы имеют отношение к производству и цепочкам поставок дальнобойных беспилотников.

ЕС также ввел рестрикции против восьми человек, указав в качестве обоснования якобы распространение пропаганды.