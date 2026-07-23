Евродепутат осудила рекламу с русофобским подтекстом в Эстонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Евродепутат от Эстонии Яна Тоом осудила рекламу производителя мясных продуктов Rannarootsi, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь.

На рекламном постере изображены молодые люди с украинскими флажками на рукавах, жарящие мясо на фоне горящих объектов, а подпись к изображению содержит упоминание лука, которым пренебрежительно называют русскоязычное население Эстонии.

Представители компании заявили, что не будут убирать рекламу, несмотря на множество негативных отзывов.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Евродепутат от Эстонии Яна Тоом осудила рекламу местного производителя мясных продуктов о жарке лука, в которой потребители увидели попытку посеять межнациональную рознь, так как "луковицами" в республике пренебрежительно называют русскоязычное население.

Производитель мясопродуктов Rannarootsi выпустил рекламный постер, на котором двое молодых людей с украинскими флажками на рукавах футболок жарят мясо на фоне горящих объектов на дальнем плане. Изображение подписано на эстонском языке: "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий". В Эстонии "луковицами" уничижительно называют русскоязычное население республики - считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук. Акция вызвала множество негативных отзывов, однако представители компании заявили, что не будут убирать рекламу.

"А что это у вас на заднем плане, дорогие колбасники? Идея в том, чтобы каждый, кто купит вашу колбасу, думал, что жрет обгорелого врага? Или я как-то неправильно трактую, извините, язык маркетинга? Вот же ж идиоты. Правду говорят, кому война, а кому мать родна", - написала Тоом на своей странице в соцсети Facebook*.

В комментариях к своему посту евродепутат уточнила, что хорошее воспитание предполагает, что шутки на тему национальности можно позволить шутить о себе, а не о других национальностях.

"Пикник на фоне военных пожаров превышает все границы терпимости. Глупо политически заряжать колбасу", - добавила она. Политик предположила также, что производители мяса таким образом потеряли часть потребителей.