Евраев рассказал о привлечении молодых врачей в ярославские больницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области применяет комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения, благодаря чему удается привлечь в отрасль востребованные кадры, в частности, в прошлом году в лечебные учреждения региона пришли работать 422 молодых специалиста, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, подчеркнул, что обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важная региональная и государственная задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

"В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения. Благодаря этому удалось привлечь в отрасль востребованные кадры. В прошлом году в наши лечебные учреждения после окончания обучения в медицинских вузах и колледжах на работу вышли 422 молодых специалиста", - цитирует Евраева пресс-служба.

По словам губернатора, 35 человек из этих специалистов приехали в Ярославскую область из других регионов, в их числе – медики из Краснодарского края, Ивановской, Московской и Вологодской областей, Республики Коми и ЛНР.

"Сейчас ярославские больницы готовятся принять новых специалистов: в рамках целевой подготовки обучение в вузах проходят 680 студентов и 157 ординаторов, еще 622 студента – в Ярославском медицинском колледже", - рассказал Евраев.