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Евраев рассказал о привлечении молодых врачей в ярославские больницы - РИА Новости, 23.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
18:21 23.07.2026
Евраев рассказал о привлечении молодых врачей в ярославские больницы

Евраев: в ярославские больницы пришли работать 422 молодых специалиста

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Правительство Ярославской области применяет комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения, благодаря чему удается привлечь в отрасль востребованные кадры, в частности, в прошлом году в лечебные учреждения региона пришли работать 422 молодых специалиста, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор, чьи слова приводит пресс-служба правительства Ярославской области, подчеркнул, что обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – важная региональная и государственная задача, поставленная президентом страны Владимиром Путиным в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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"В регионе действует целый комплекс мер социальной поддержки специалистов системы здравоохранения. Благодаря этому удалось привлечь в отрасль востребованные кадры. В прошлом году в наши лечебные учреждения после окончания обучения в медицинских вузах и колледжах на работу вышли 422 молодых специалиста", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, 35 человек из этих специалистов приехали в Ярославскую область из других регионов, в их числе – медики из Краснодарского края, Ивановской, Московской и Вологодской областей, Республики Коми и ЛНР.
"Сейчас ярославские больницы готовятся принять новых специалистов: в рамках целевой подготовки обучение в вузах проходят 680 студентов и 157 ординаторов, еще 622 студента – в Ярославском медицинском колледже", - рассказал Евраев.
И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко подчеркнула: молодые врачи приходят в ярославские больницы не просто на смену старшему поколению. "Такая профессиональная преемственность – залог передачи бесценного опыта и быстрого внедрения передовых стандартов лечения в реальную практику", - цитирует Можейко пресс-служба.
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Ярославская областьЯрославская областьКраснодарский крайМихаил ЕвраевМедицина
 
 
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