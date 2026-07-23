В Эстонии разгорелся скандал из-за рекламы с русофобским подтекстом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясных продуктов Rannarootsi из-за использования слова "лук" в контексте приготовления на гриле.

В Эстонии "луковицами" уничижительно называют русскоязычное население, и реклама была воспринята как попытка посеять межнациональную рознь.

Пользователи социальных сетей призывают полицию и департамент по защите прав потребителей обратить внимание на эту ситуацию, так как реклама может противоречить принципам закона о рекламе Эстонии, запрещающим дискриминационную и унижающую достоинство рекламу по национальному признаку.

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Эстонского производителя мясных продуктов, предлагающего жарить на огне лук, уличили в попытке посеять межнациональную рознь, так как "луковицами" в республике пренебрежительно называют русскоязычное население, узнало РИА Новости из местных соцсетей.

Рекламная кампания производителя мясопродуктов в Эстонии Рекламная кампания производителя мясопродуктов в Эстонии

На рекламном постере, выпущенном компанией Rannarootsi, двое молодых людей с украинскими флажками на футболках готовят на гриле мясо, а на дальнем плане поднимается дым от пожаров. Изображение сопровождается подписью на эстонском языке: "Правильный гриль меняет горький вкус лука на более сладкий". В Эстонии "луковицами" уничижительно называют русскоязычное население республики — считается, что именно русские староверы принесли в Эстонию лук.

Реклама вызвала острую реакцию местных жителей, которые написали множество гневных комментариев на странице компании в соцсети Facebook *.

"Противно смотреть, как низко вы пали! Подобная реклама не вызывает желания купить вашу продукцию, а наоборот, очистить от нее полки", — возмутился пользователь Марек Каск.

"Отвратительная реклама! Продавайте мясо, а не межнациональную рознь", — вторит ему Ромет Хинтс.

Некоторые комментаторы посчитали, что такая реклама противоречит законодательству, и призвали полицию и Департамент по защите прав потребителей обратить на нее внимание.

"Вы действительно не в курсе, что в Эстонии слово "лук" используется как уничижительное прозвище русских? Я совершенно уверен, что вы это прекрасно знаете... Складывается впечатление, что эта провокация была создана намеренно. Такая реклама является крайне безвкусной и оскорбительной и может противоречить принципам закона о рекламе Эстонии, запрещающим дискриминационную и унижающую достоинство рекламу по национальному признаку", — возмутился Михаил Кардаш.

"Пожалуйста, оцените, может ли это дело относиться к компетенции Департамента полиции и погранохраны или его следует передать в другой компетентный орган? Статья 3(4) закона о рекламе устанавливает требования к рекламе, а статья 12 Конституции Эстонской Республики запрещает разжигание национальной ненависти и дискриминации", — написала Екатерина Долгушева.

Некоторые пользователи прочат компании скорое банкротство из-за отказа покупать ее продукцию.

"Можно посмеяться, но это начало конца для Rannarootsi, так как это переходит все допустимые границы", — написал Кирилл Еськов.

В МИД России ранее отмечали, что Латвию, Литву и Эстонию неоднократно призывали к международной ответственности в связи с продолжающимся там ущемлением прав русскоязычного населения, однако власти стран отказываются прекратить данную политику, а все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными.