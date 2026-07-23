Гибриды Esteo вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гибридные автомобили российского бренда Esteo вошли в программу льготного автокредитования для машин на новых источниках энергии, сообщили в пресс-службе марки.

Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

"Российский бренд премиальных автомобилей Esteo сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV). На данные последовательные гибриды (REEV) распространяется фиксированная выгода в размере 925 000 рублей", - говорится в сообщении .

Субсидия на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства по программе поддержки спроса, которую реализует Минпромторг России, представляет из себя скидку в 35% от стоимости транспортного средства, но не более 925 тысяч рублей.