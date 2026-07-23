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Гибриды Esteo вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга - РИА Новости, 23.07.2026
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19:38 23.07.2026 (обновлено: 20:42 23.07.2026)
Гибриды Esteo вошли в программу льготного автокредитования Минпромторга

Российские гибридные автомобили Esteo вошли в программу льготного кредитования

© Фото : ЭСТЕО РУСГибридные модели бренда ESTEO
Гибридные модели бренда ESTEO - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : ЭСТЕО РУС
Гибридные модели бренда ESTEO
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гибридные автомобили российского бренда Esteo вошли в программу льготного автокредитования для машин на новых источниках энергии.
  • Производством внедорожников под брендом Esteo занимается «АГР Холдинг» в партнерстве с китайской компанией Defetoo.
  • На последовательные гибриды Esteo распространяется фиксированная выгода в размере 925 000 рублей в рамках государственной программы поддержки.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Гибридные автомобили российского бренда Esteo вошли в программу льготного автокредитования для машин на новых источниках энергии, сообщили в пресс-службе марки.
Производством внедорожников под брендом Esteo на бывшем заводе General Motors в Шушарах занимается "АГР Холдинг" в партнерстве с китайской компанией Defetoo.
«

"Российский бренд премиальных автомобилей Esteo сообщил о включении моделей Exlantix ET, Exlantix ET8 и V27 в государственную программу поддержки сегмента автомобилей на новых источниках энергии (NEV). На данные последовательные гибриды (REEV) распространяется фиксированная выгода в размере 925 000 рублей", - говорится в сообщении.

Субсидия на кредит или лизинг для электромобилей отечественного производства по программе поддержки спроса, которую реализует Минпромторг России, представляет из себя скидку в 35% от стоимости транспортного средства, но не более 925 тысяч рублей.
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