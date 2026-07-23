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ЕС ввел санкции против "WB Банка", РСХБ, и "Дом.РФ" - РИА Новости, 24.07.2026
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23:55 23.07.2026 (обновлено: 00:10 24.07.2026)
ЕС ввел санкции против "WB Банка", РСХБ, и "Дом.РФ"

ЕС ввел санкции против "WB Банка", РСХБ, "Дом.РФ" и других финорганизаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз ввел ограничения против «WB Банка», Россельхозбанка (РСХБ), Банка «Дом.РФ» и ряда других российских финансовых организаций в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.
  • Под санкции ЕС попали также «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк», Росэксимбанк и другие банки.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против "WB Банка", Россельхозбанка (РСХБ), Банка "Дом.РФ" и ряда других российских финансовых организаций, следует из официального журнала ЕС.
В санкционный список также вошли "Озон банк", "Почта банк", "МТС банк", "Ак Барс банк", банк "Санкт-Петербург", банк "Уралсиб", банк "Зенит", "Яндекс банк", "МСП банк" и Росэксимбанк.
Кроме того, под ограничения попали "Транскапиталбанк" (ТКБ), банк "Синара", "Экспобанк", Локо-банк, "ББР банк" и "Абсолют банк" и другие банки.
Новые рестрикции также направлены против ООО "А7-Агент" и ООО "А71", связанных с российской системой международных платежей A7.
В раздел персональных санкций ЕС в рамках 21-го пакета также включил совладельцев сети продуктовых магазинов "Светофор" - Андрея, Сергея и Валентину Шнайдер.
Олег Белозеров - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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ЭкономикаРоссельхозбанк"Дом.РФ"ЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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