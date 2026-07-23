Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото

Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе

ЕС ввел санкции против "WB Банка", РСХБ, и "Дом.РФ"

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз ввел ограничения против «WB Банка», Россельхозбанка (РСХБ), Банка «Дом.РФ» и ряда других российских финансовых организаций в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.

Под санкции ЕС попали также «Озон банк», «Почта банк», «МТС банк», «Ак Барс банк», банк «Санкт-Петербург», банк «Уралсиб», банк «Зенит», «Яндекс банк», «МСП банк», Росэксимбанк и другие банки.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз в рамках 21-го пакета антироссийских санкций ввел ограничения против "WB Банка", Россельхозбанка (РСХБ), Банка "Дом.РФ" и ряда других российских финансовых организаций, следует из официального журнала ЕС.

В санкционный список также вошли "Озон банк", " Почта банк ", " МТС банк", "Ак Барс банк", банк "Санкт-Петербург", банк "Уралсиб", банк "Зенит", "Яндекс банк", "МСП банк" и Росэксимбанк.

Кроме того, под ограничения попали "Транскапиталбанк" (ТКБ), банк "Синара", "Экспобанк", Локо-банк, "ББР банк" и "Абсолют банк" и другие банки.

Новые рестрикции также направлены против ООО "А7-Агент" и ООО "А71", связанных с российской системой международных платежей A7.