Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России.

Новые ограничения предусматривают меры против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы и морские суда.

В постпредстве России при ЕС заявили, что санкции ЕС против России получат действенный и адекватный ответ.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Согласование Евросоюзом антироссийских санкций превратилось для Брюсселя во враждебный "ритуал", даже несмотря на крайне болезненный ущерб собственным интересам стран ЕС, говорится в комментарии постпредства России при ЕС, поступившем в четверг в распоряжение РИА Новости.

Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России . По данным Еврокомиссии, он предусматривает новые ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас после согласования пакета заявила, что Евросоюз уже приступил к подготовке следующих санкционных мер против России.

"Для Брюсселя согласование очередных антироссийских ограничений превратилось в некий символ и ритуал, якобы призванный продемонстрировать "единство" государств-членов и их готовность поступаться национальными интересами ради нанесения ущерба нашей стране", - говорится в комментарии.

В дипмиссии отметили, что затянувшееся согласование нового 21-го пакета показало, что экономические последствия санкционной политики становятся для стран ЕС "крайне болезненными", а также подчеркнули, что объявленные ограничения приведут к дальнейшему обострению социально-экономических проблем в Евросоюзе.