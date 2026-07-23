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Постпредство Россия назвало согласование санкций ЕС ритуалом - РИА Новости, 23.07.2026
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21:14 23.07.2026
Постпредство Россия назвало согласование санкций ЕС ритуалом

Постпредство РФ: согласование санкций в ЕС превратилось во враждебный ритуал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет ЕС утвердил 21-й пакет санкций против России.
  • Новые ограничения предусматривают меры против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы и морские суда.
  • В постпредстве России при ЕС заявили, что санкции ЕС против России получат действенный и адекватный ответ.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Согласование Евросоюзом антироссийских санкций превратилось для Брюсселя во враждебный "ритуал", даже несмотря на крайне болезненный ущерб собственным интересам стран ЕС, говорится в комментарии постпредства России при ЕС, поступившем в четверг в распоряжение РИА Новости.
Совет ЕС в четверг утвердил 21-й пакет санкций против России. По данным Еврокомиссии, он предусматривает новые ограничения против российского финансового и энергетического секторов, включая 32 российских банка, криптовалютные компании, нефтяные торговые платформы, а также меры против морских судов. Глава европейской дипломатии Кая Каллас после согласования пакета заявила, что Евросоюз уже приступил к подготовке следующих санкционных мер против России.
"Для Брюсселя согласование очередных антироссийских ограничений превратилось в некий символ и ритуал, якобы призванный продемонстрировать "единство" государств-членов и их готовность поступаться национальными интересами ради нанесения ущерба нашей стране", - говорится в комментарии.
В дипмиссии отметили, что затянувшееся согласование нового 21-го пакета показало, что экономические последствия санкционной политики становятся для стран ЕС "крайне болезненными", а также подчеркнули, что объявленные ограничения приведут к дальнейшему обострению социально-экономических проблем в Евросоюзе.
В постпредстве заявили, что "враждебные односторонние принудительные меры ЕС против нашей страны получат действенный и адекватный ответ России", они вызывают отторжение у здравомыслящих европейцев.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
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