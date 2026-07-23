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ЕС введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии, заявила Каллас - РИА Новости, 23.07.2026
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14:28 23.07.2026
ЕС введет санкции против НПЗ в России и Белоруссии, заявила Каллас

Каллас: ЕС включит в 21-й пакет санкций НПЗ из России и Белоруссии

© AP Photo / Marius BurgelmanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций НПЗ из России и Белоруссии.
  • Санкции также затронут 40 морских судов и более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, а всего в пакете будет более 218 позиций.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз включит в 21-й пакет санкций нефтеперерабатывающие заводы из России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
Постпреды стран ЕС в четверг согласовали 21-й пакет санкций на техническом уровне. Позднее в четверг ожидается запуск письменной процедуры его утверждения, после чего санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.
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"Мы ударили по более чем ста банкам и криптооператорам... и нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России и Белоруссии", - прокомментировала Каллас согласование санкций в соцсети X.
По ее словам, это крупнейший разовый пакет санкций за четыре года и включает более 218 позиций. Под рестрикции должны попасть 40 морских судов и более 50 предприятий военно-промышленного комплекса.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран заключается в ухудшении жизни миллионов людей.
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