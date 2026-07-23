Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС планирует включить в 21-й пакет санкций НПЗ из России и Белоруссии.

Санкции также затронут 40 морских судов и более 50 предприятий военно-промышленного комплекса, а всего в пакете будет более 218 позиций.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз включит в 21-й пакет санкций нефтеперерабатывающие заводы из России и Белоруссии, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Постпреды стран ЕС в четверг согласовали 21-й пакет санкций на техническом уровне. Позднее в четверг ожидается запуск письменной процедуры его утверждения, после чего санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу.

"Мы ударили по более чем ста банкам и криптооператорам... и нескольким нефтеперерабатывающим заводам в России и Белоруссии", - прокомментировала Каллас согласование санкций в соцсети X

По ее словам, это крупнейший разовый пакет санкций за четыре года и включает более 218 позиций. Под рестрикции должны попасть 40 морских судов и более 50 предприятий военно-промышленного комплекса.

Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.