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ЕС введет санкции против московской биржи, пишет Reuters - РИА Новости, 23.07.2026
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14:14 23.07.2026
ЕС введет санкции против московской биржи, пишет Reuters

Reuters: ЕС введет санкции против московской биржи в рамках нового пакета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС введет санкции против Московской биржи, пишет Reuters.
  • Туда также войдут ограничения против 32 банков, криптовалютных компаний и нефтяных торговых платформ.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. ЕС введет санкции в отношении московской биржи в рамках нового пакета мер против РФ, передает агентство Рейтер.
"Пакет включает 94 финансовых института, в основном, банки, наряду с московской фондовой биржей", - говорится в сообщении агентства.
Постпреды стран ЕС в четверг согласовали 21-й пакет санкций на техническом уровне. Позднее в четверг ожидается запуск письменной процедуры его утверждения, после чего санкции будут опубликованы в официальном журнале ЕС и вступят в силу. В пакет, по данным Еврокомиссии, войдут ограничения против 32 российских банков, криптовалютных компаний, нефтяных торговых платформ, а также новые меры против так называемого российского "теневого флота".
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление Запада не достигло поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. Президент России Владимир Путин называл санкции частью долгосрочной стратегии сдерживания России.
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