ЕС введет санкции против Московской биржи, пишет Reuters.

"Пакет включает 94 финансовых института, в основном, банки, наряду с московской фондовой биржей", - говорится в сообщении агентства.

В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление Запада не достигло поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. Президент России Владимир Путин называл санкции частью долгосрочной стратегии сдерживания России.