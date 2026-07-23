Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Брюссель использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие России.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз превращается в диктатуру, вытесняя культуру России посредством лишения финансирования Венецианской биеннале, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
"Когда Брюссель отказывается от самого главного - диалога между народами и культурами, - он уже не защищает Европу ценностей, а превращается в диктатуру", - сказал Мариани в разговоре с агентством.
Политик добавил, что Брюссель, который "любит представлять себя хранителем фундаментальных свобод, культурного разнообразия", на практике ведет себя иначе.
"В данном случае он поступает ровно наоборот: использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие целой страны, поступаясь свободой художественного творчества", - подчеркнул Мариани.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.