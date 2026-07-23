Краткий пересказ от РИА ИИ Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Брюссель использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие России.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз превращается в диктатуру, вытесняя культуру России посредством лишения финансирования Венецианской биеннале, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.

Представитель ЕК Тома Ренье во вторник сообщил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России

"Когда Брюссель отказывается от самого главного - диалога между народами и культурами, - он уже не защищает Европу ценностей, а превращается в диктатуру", - сказал Мариани в разговоре с агентством.

Политик добавил, что Брюссель, который "любит представлять себя хранителем фундаментальных свобод, культурного разнообразия", на практике ведет себя иначе.

"В данном случае он поступает ровно наоборот: использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие целой страны, поступаясь свободой художественного творчества", - подчеркнул Мариани.

В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.