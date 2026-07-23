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ЕС превращается в диктатуру, вытесняя культуру России, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.07.2026
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07:07 23.07.2026
ЕС превращается в диктатуру, вытесняя культуру России, заявил евродепутат

Евродепутат Мариани: ЕС превращается в диктатуру, вытесняя культуру России

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Тьерри Мариани заявил, что Брюссель использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие России.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Евросоюз превращается в диктатуру, вытесняя культуру России посредством лишения финансирования Венецианской биеннале, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Представитель ЕК Тома Ренье во вторник сообщил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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"Когда Брюссель отказывается от самого главного - диалога между народами и культурами, - он уже не защищает Европу ценностей, а превращается в диктатуру", - сказал Мариани в разговоре с агентством.
Политик добавил, что Брюссель, который "любит представлять себя хранителем фундаментальных свобод, культурного разнообразия", на практике ведет себя иначе.
"В данном случае он поступает ровно наоборот: использует государственные средства как инструмент наказания за культурное присутствие целой страны, поступаясь свободой художественного творчества", - подчеркнул Мариани.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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