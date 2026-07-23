Покушавшиеся на Ермолаева могли получить индульгенцию от ЕС, заявил Азаров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев.
- Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
- Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Покушавшиеся в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли получить от Евросоюза "индульгенцию", заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Несмотря на это, осуществляется вот это покушение (на Ермолаева - ред.). Прекрасно понимали, что их (украинских террористов - ред.) вычислят. Они пытались быстро скрыться, но им это не помогло и не могло помочь, потому что сейчас информационные системы, которые имеются у служб безопасности европейских стран, достаточно серьезные, их очень быстро вычислили… Несмотря на это, они пошли (на преступление - ред.). Можно было выманить бизнесмена в темное место, но они пошли на это открыто, понимая, что какая-то индульгенция им выдана", – сказал Азаров.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.