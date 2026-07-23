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Покушавшиеся на Ермолаева могли получить индульгенцию от ЕС, заявил Азаров - РИА Новости, 23.07.2026
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02:43 23.07.2026
Покушавшиеся на Ермолаева могли получить индульгенцию от ЕС, заявил Азаров

Азаров: покушавшиеся на Ермолаева могли получить индульгенцию от ЕС

© REUTERS / Alexandre DimouСотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Alexandre Dimou
Сотрудники полиции рядом с местом взрыва в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал Ермолаев.
  • Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт.
  • Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Покушавшиеся в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли получить от Евросоюза "индульгенцию", заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Он уточнил, что об этом свидетельствует молчание высокопоставленных чиновников в Европе и самого князя Монако - в стране, где безопасность имеет первостепенное значение.
"Несмотря на это, осуществляется вот это покушение (на Ермолаева - ред.). Прекрасно понимали, что их (украинских террористов - ред.) вычислят. Они пытались быстро скрыться, но им это не помогло и не могло помочь, потому что сейчас информационные системы, которые имеются у служб безопасности европейских стран, достаточно серьезные, их очень быстро вычислили… Несмотря на это, они пошли (на преступление - ред.). Можно было выманить бизнесмена в темное место, но они пошли на это открыто, понимая, что какая-то индульгенция им выдана", – сказал Азаров.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, как писали СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
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В миреМонакоУкраинаЕвропаВадим ЕрмолаевНиколай Азаров (политик)ЕвросоюзСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
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