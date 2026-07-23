Покушавшиеся на Ермолаева могли получить индульгенцию от ЕС, заявил Азаров

"Несмотря на это, осуществляется вот это покушение (на Ермолаева - ред.). Прекрасно понимали, что их (украинских террористов - ред.) вычислят. Они пытались быстро скрыться, но им это не помогло и не могло помочь, потому что сейчас информационные системы, которые имеются у служб безопасности европейских стран, достаточно серьезные, их очень быстро вычислили… Несмотря на это, они пошли (на преступление - ред.). Можно было выманить бизнесмена в темное место, но они пошли на это открыто, понимая, что какая-то индульгенция им выдана", – сказал Азаров.