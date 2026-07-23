Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЕС может продлить на год разрешение на перевозку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.
- При этом разрешенные для транспортировки объемы топлива ограничат на уровне 2025 года.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз может продлить на год разрешение на перевозку российского СПГ в третьи страны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Затем этот срок могут увеличить, однако разрешенные для транспортировки объемы топлива ограничат на уровне 2025 года, указывается в статье.
Накануне ЕС вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против Москвы. По данным Reuters, этому помешала Греция, выступающая против введения запрета на перевозку российского СПГ. В Афинах считают, что такие меры разрушат их судоходную компанию Dynagas.
Как писала FT, исключений или полной блокировки новых ограничений попросили еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Самим западным странам не хватает мужества признать провал политики ограничений, хотя внутри этих государств регулярно говорят об их неэффективности.