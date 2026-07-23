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ЕС может продлить разрешение на перевозку российского СПГ, сообщает FT - РИА Новости, 23.07.2026
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01:34 23.07.2026 (обновлено: 08:56 23.07.2026)
ЕС может продлить разрешение на перевозку российского СПГ, сообщает FT

FT: ЕС может продлить на год разрешение на перевозку СПГ из РФ в третьи страны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС может продлить на год разрешение на перевозку российского СПГ в третьи страны, пишет FT.
  • При этом разрешенные для транспортировки объемы топлива ограничат на уровне 2025 года.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Евросоюз может продлить на год разрешение на перевозку российского СПГ в третьи страны, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Сделка, которая должна быть одобрена послами из 27 стран ЕС в четверг, позволит компаниям из блока продолжать перевозить экспортный СПГ из Москвы в третьи страны в течение 12 месяцев", — говорится в публикации.
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Затем этот срок могут увеличить, однако разрешенные для транспортировки объемы топлива ограничат на уровне 2025 года, указывается в статье.
Накануне ЕС вновь не смог согласовать 21-й пакет санкций против Москвы. По данным Reuters, этому помешала Греция, выступающая против введения запрета на перевозку российского СПГ. В Афинах считают, что такие меры разрушат их судоходную компанию Dynagas.
Как писала FT, исключений или полной блокировки новых ограничений попросили еще пять членов блока. Так, Париж и Рим призвали смягчить запрет на выдачу виз российским военнослужащим, а Лиссабон и Берлин — на покупку рыбы. Вена же потребовала разморозить активы Москвы на два миллиарда евро.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением. Самим западным странам не хватает мужества признать провал политики ограничений, хотя внутри этих государств регулярно говорят об их неэффективности.
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