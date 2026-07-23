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ЕР консолидировала другие фракции по важным вопросам, заявила Яровая - РИА Новости, 23.07.2026
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21:55 23.07.2026
ЕР консолидировала другие фракции по важным вопросам, заявила Яровая

Яровая: ЕР консолидировала другие фракции по вопросам нацбезопасности

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИрина Яровая
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ирина Яровая. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что фракция "Единая Россия" консолидировала другие фракции по вопросам национальной безопасности, социального благополучия и экономического успеха.
  • Яровая отметила, что "Единая Россия" обеспечивает соединение перспектив и возможностей, учитывая индивидуальные особенности каждого субъекта Российской Федерации.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Единая Россия" консолидировала другие фракции по вопросам национальной безопасности, социального благополучия и экономического успеха, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Особая роль фракции "Единая Россия" заключается в том, что мы обеспечивали реализацию стратегии, определенной президентом нашей страны по всем направлениям. И особенность нашей задачи состояла и состоит в том, что мы консолидировали другие фракции по многим вопросам, которые касаются национальной безопасности, социального благополучия, экономического успеха", - сказала Яровая журналистам по итогам собрания думской фракции.
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Она отметила, что единство России обеспечивается через единство возможностей граждан страны и через единство возможностей каждого региона.
"И сегодня, представляя все субъекты нашей страны и представляя большинство в Государственной думе, "Единая Россия" обеспечивает соединение перспектив и возможностей, учитывая индивидуальные особенности каждого субъекта Российской Федерации", - добавила вице-спикер.
Яровая подчеркнула, что вопросы безопасности, противодействия диверсиям, терроризму, нелегальной миграции образуют фундаментальную основу национальной безопасности.
И эти задачи, по ее словам, "Единой Россией" были решены успешно, а межфракционная рабочая группа по противодействию нелегальной миграции, которая была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, вышла на качественные и выверенные решения.
"Каждый из 21 закона, который был нами разработан, дает решение очень конкретных вопросов, напрямую затрагивающих интересы граждан нашей страны", - уточнила парламентарий.
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РоссияИрина ЯроваяВячеслав ВолодинЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
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