ЕР консолидировала другие фракции по важным вопросам, заявила Яровая

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что фракция "Единая Россия" консолидировала другие фракции по вопросам национальной безопасности, социального благополучия и экономического успеха.

Яровая отметила, что "Единая Россия" обеспечивает соединение перспектив и возможностей, учитывая индивидуальные особенности каждого субъекта Российской Федерации.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. "Единая Россия" консолидировала другие фракции по вопросам национальной безопасности, социального благополучия и экономического успеха, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"Особая роль фракции " Единая Россия " заключается в том, что мы обеспечивали реализацию стратегии, определенной президентом нашей страны по всем направлениям. И особенность нашей задачи состояла и состоит в том, что мы консолидировали другие фракции по многим вопросам, которые касаются национальной безопасности, социального благополучия, экономического успеха", - сказала Яровая журналистам по итогам собрания думской фракции.

Она отметила, что единство России обеспечивается через единство возможностей граждан страны и через единство возможностей каждого региона.

"И сегодня, представляя все субъекты нашей страны и представляя большинство в Государственной думе, "Единая Россия" обеспечивает соединение перспектив и возможностей, учитывая индивидуальные особенности каждого субъекта Российской Федерации", - добавила вице-спикер.

Яровая подчеркнула, что вопросы безопасности, противодействия диверсиям, терроризму, нелегальной миграции образуют фундаментальную основу национальной безопасности.

И эти задачи, по ее словам, "Единой Россией" были решены успешно, а межфракционная рабочая группа по противодействию нелегальной миграции, которая была создана по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, вышла на качественные и выверенные решения.