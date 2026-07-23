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В Энергодаре умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дронов - РИА Новости, 23.07.2026
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16:29 23.07.2026 (обновлено: 16:45 23.07.2026)
В Энергодаре умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дронов

Мужчина, пострадавший при атаке ВСУ на Энергодар, умер в медико-санитарной части

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки дронов ВСУ в Энергодаре Запорожской области ранены четыре мирных жителя.
  • Один из раненых скончался в медико-санитарной части, несмотря на усилия врачей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. В медсанчасти Энергодара Запорожской области скончался один из четырех раненых от атаки дронов ВСУ жителей, за жизнь остальных госпитализированных борются медики, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что в городе ранены четыре мирных жителя в результате атаки ВСУ, они госпитализированы.
«

"Несмотря на все усилия врачей, мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на улице Воинов-Интернационалистов, скончался в медико-санитарной части" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".

Пухов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Врачи продолжают бороться за жизни и здоровье остальных пострадавших.
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