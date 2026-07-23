В Энергодаре умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки дронов ВСУ в Энергодаре Запорожской области ранены четыре мирных жителя.
- Один из раненых скончался в медико-санитарной части, несмотря на усилия врачей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. В медсанчасти Энергодара Запорожской области скончался один из четырех раненых от атаки дронов ВСУ жителей, за жизнь остальных госпитализированных борются медики, сообщил глава города Максим Пухов.
Ранее он сообщил, что в городе ранены четыре мирных жителя в результате атаки ВСУ, они госпитализированы.
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"Несмотря на все усилия врачей, мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на улице Воинов-Интернационалистов, скончался в медико-санитарной части" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Пухов выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
Врачи продолжают бороться за жизни и здоровье остальных пострадавших.
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