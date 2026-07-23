В Энергодаре умер мужчина, получивший тяжелые ранения при атаке дронов

«

"Несмотря на все усилия врачей, мужчина, получивший сегодня крайне тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на улице Воинов-Интернационалистов, скончался в медико-санитарной части" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".