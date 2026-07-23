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В Энергодаре из-за атак ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 23.07.2026
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10:00 23.07.2026
В Энергодаре из-за атак ВСУ пострадали четыре человека

В Энергодаре из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Энергодаре Запорожской области четыре мирных жителя ранены из-за атак ВСУ.
  • Первый удар пришелся на территорию городского рынка, тяжелые ранения получили две женщины около 60 лет; второй удар — на территорию магазина по улице Воинов-Интернационалистов, пострадали мужчина около 30 лет и женщина около 60 лет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. В Энергодаре Запорожской области ранены четыре мирных жителя из-за атак ВСУ, они госпитализированы, сообщил глава города Максим Пухов.
"В результате двух атак по гражданским объектам Энергодара пострадали четыре мирных жителя", - написал Пухов в своем канале в "Максе".
Как сообщил глава города, первый удар был нанесен по территории городского рынка. Тяжелые ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Вторая атака пришлась по территории магазина по улице Воинов-Интернационалистов. Пострадали мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина около 60 лет, получившая тяжелые ранения.
Все пострадавшие доставлены в медико-санитарную часть. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, написал он.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
ВСУ нанесли удар по рынку в Энергодаре
Вчера, 09:56
 
В миреЭнергодарЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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