ВСУ нанесли удар по рынку в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из ударов ВСУ был нанесен по территории рынка в Энергодаре.
- Четыре мирных жителя Энергодара пострадали из-за атак по гражданским объектам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Один из ударов ВСУ по городу спутнику Запорожской АЭС Энергодару был нанесен по территории рынка, это очередная атака против гражданского населения, заявил глава городской администрации Максим Пухов.
Четыре мирных жителя Энергодара пострадали из-за двух атак по гражданским объектам, сообщил ранее мэр.
"Первый удар был нанесен по территории городского рынка. Противник вновь наносит удары по местам, где находятся мирные жители", - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, это очередная атака, направленная против гражданского населения Энергодара.
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