ВСУ ночью атаковали гражданскую инфраструктуру в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночным атакам ВСУ подверглись магазин, автомобили и гражданская инфраструктура в Энергодаре.
- По словам главы города Максима Пухова, за минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ночным атакам ВСУ в Энергодаре Запорожской области подверглись магазин, автомобили, гражданская инфраструктура, сообщил глава города Максим Пухов.
"За минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Повреждены еще один магазин, несколько автомобилей", - отметил он.
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20 июля, 12:48