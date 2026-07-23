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ВСУ ночью атаковали гражданскую инфраструктуру в Энергодаре - РИА Новости, 23.07.2026
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09:39 23.07.2026 (обновлено: 09:46 23.07.2026)
ВСУ ночью атаковали гражданскую инфраструктуру в Энергодаре

ВСУ ночью атаковали гражданскую инфраструктуру и магазин в Энергодаре

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ночным атакам ВСУ подверглись магазин, автомобили и гражданская инфраструктура в Энергодаре.
  • По словам главы города Максима Пухова, за минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ночным атакам ВСУ в Энергодаре Запорожской области подверглись магазин, автомобили, гражданская инфраструктура, сообщил глава города Максим Пухов.
"За минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Повреждены еще один магазин, несколько автомобилей", - отметил он.
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