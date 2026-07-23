Энергодар оказался полностью обесточен

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области обесточен из-за аварии за пределами города, водоснабжение также не работает, сообщил глава администрации Максим Пухов.

Он добавил, что в связи с отсутствием электроснабжения и сохраняющимися проблемами со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в город по-прежнему невозможна. Специалисты готовы продолжить работы сразу после восстановления надежного электропитания.