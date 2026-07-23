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Энергодар оказался полностью обесточен - РИА Новости, 23.07.2026
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09:32 23.07.2026 (обновлено: 09:45 23.07.2026)
Энергодар оказался полностью обесточен

Энергодар оказался полностью обесточен после ночной атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар Запорожской области полностью обесточен из-за аварии.
  • Причина аварии находится за пределами города, и специалисты работают над восстановлением электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Город Энергодар Запорожской области обесточен из-за аварии за пределами города, водоснабжение также не работает, сообщил глава администрации Максим Пухов.
"В настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над восстановлением электроснабжения" , - написал Пухов в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в связи с отсутствием электроснабжения и сохраняющимися проблемами со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в город по-прежнему невозможна. Специалисты готовы продолжить работы сразу после восстановления надежного электропитания.
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