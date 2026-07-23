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РЭЦ и ЦПЭ обсудили продвижение бренда "Сделано в России" в регионах - РИА Новости, 23.07.2026
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13:19 23.07.2026
РЭЦ и ЦПЭ обсудили продвижение бренда "Сделано в России" в регионах

РЭЦ и ЦПЭ обсудили продвижение национального бренда "Сделано в России"

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ и ЦПЭ продвигают бренд "Сделано в России" в регионах
РЭЦ и ЦПЭ продвигают бренд Сделано в России в регионах - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ и ЦПЭ продвигают бренд "Сделано в России" в регионах
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске вместе с руководителями Центров поддержки экспорта, информирует РЭЦ.
"Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске. В дискуссии приняли участие руководители ЦПЭ из разных регионов страны и представители федеральных и региональных органов власти", - сообщает РЭЦ.
Программа "Сделано в России" направлена на повышение узнаваемости и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, формирование позитивного имиджа страны и расширение географии экспорта. В рамках нее организуются фестивали и ярмарки, коллективные стенды на зарубежных выставках, бизнес-миссии и рекламные кампании. Благодаря этим мероприятиям экспортеры находят новых партнеров и заключают экспортные контракты.
На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве по продвижению программы в регионах подписаны с ЦПЭ 25 субъектов России.
При этом формирование положительного имиджа российских товаров начинается с России – именно поэтому работа с потребителем и бизнес-сообществом на внутреннем рынке остается приоритетом.
Так, по итогам обсуждения руководители ЦПЭ сформулировали идеи просветительских и имиджевых мероприятий в регионах, направленные на развитие программы. Предложения затронули девять направлений: спорт, гастрономия, ИТ, социальные проекты, туризм, индустрия развлечений, музыка, брендированные пространства, а также акции в рамках сохранения и развития культурного кода России.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияИжевскРосэксимбанк
 
 
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