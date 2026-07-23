РЭЦ и ЦПЭ обсудили продвижение бренда "Сделано в России" в регионах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске вместе с руководителями Центров поддержки экспорта, информирует РЭЦ.

"Вопросы продвижения национального бренда "Сделано в России" от Российского экспортного центра обсудили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Ижевске. В дискуссии приняли участие руководители ЦПЭ из разных регионов страны и представители федеральных и региональных органов власти", - сообщает РЭЦ.

Программа "Сделано в России" направлена на повышение узнаваемости и конкурентоспособности отечественной продукции на внешних рынках, формирование позитивного имиджа страны и расширение географии экспорта. В рамках нее организуются фестивали и ярмарки, коллективные стенды на зарубежных выставках, бизнес-миссии и рекламные кампании. Благодаря этим мероприятиям экспортеры находят новых партнеров и заключают экспортные контракты.

На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве по продвижению программы в регионах подписаны с ЦПЭ 25 субъектов России.

При этом формирование положительного имиджа российских товаров начинается с России – именно поэтому работа с потребителем и бизнес-сообществом на внутреннем рынке остается приоритетом.

Так, по итогам обсуждения руководители ЦПЭ сформулировали идеи просветительских и имиджевых мероприятий в регионах, направленные на развитие программы. Предложения затронули девять направлений: спорт, гастрономия, ИТ, социальные проекты, туризм, индустрия развлечений, музыка, брендированные пространства, а также акции в рамках сохранения и развития культурного кода России.