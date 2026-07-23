Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон, предоставляющий ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий (за исключением суррогатного материнства).

Супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов также получат право на бесплатное ЭКО в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга при наличии нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2026 года.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который дает ветеранам и инвалидам боевых действий, состоящим в браке, право на бесплатное использование вспомогательных репродуктивных технологий, за исключением суррогатного материнства.

Согласно принятому закону, помощь будет предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а порядок установит Минздрав РФ.

Право на бесплатное ЭКО получат супруги погибших или умерших инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак. Они смогут воспользоваться этой возможностью в течение пяти лет с момента гибели или смерти супруга.

Обязательное условие для этого - наличие нотариально удостоверенного согласия погибшего или умершего, данного им при жизни на использование его биологического материала. При этом беременность должна наступить в пределах пятилетнего срока.