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Евродепутат выступил против полномочий ЕК в культуре - РИА Новости, 23.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:46 23.07.2026
Евродепутат выступил против полномочий ЕК в культуре

Картайзер выступил против полномочий ЕК в культуре после решения по биеннале

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры.
  • Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
  • Картайзер считает, что вместо стимулирования развития культуры Еврокомиссия занимается ее цензурой и политизацией.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя ситуацию с лишением финансирования Венецианской биеннале.
Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
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22 июля, 15:24
"Необходимо подчеркнуть, что Европейская комиссия не должна обладать какими-либо полномочиями в сфере культуры", - сказал Картайзер в разговоре с агентством, комментируя решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за открытия павильона России.
Картайзер подчеркнул, что вместо стимулирования развития культуры ЕК занимается тем, что цензурирует и политизирует ее.
"Вместо того чтобы чтить культуру и содействовать ее развитию, она (Еврокомиссия - ред.) занимается цензурой и политизацией", - сказал парламентарий.
Евродепутат добавил, что культура и спорт - это идеальные средства объединения людей, которые помогают одним народам понять другие.
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В Госдуме прокомментировали решение ЕК о Венецианской биеннале
13 июля, 18:50
"Эта "геополитическая" комиссия фактически нарушает все те принципы разнообразия и свободы, которые мы доверили европейскому проекту. Наказывать художественный фестиваль за участие представителей определенной страны - это проявление культурной и политической безграмотности", - резюмировал Картайзер.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.
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КультураРоссияЛюксембург (округ)ВенецияФернан КартайзерАлексей ЩусевЕврокомиссияЕвропарламентЕвросоюзВенецианская биеннале
 
 
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