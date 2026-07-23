Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры.

Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.

Картайзер считает, что вместо стимулирования развития культуры Еврокомиссия занимается ее цензурой и политизацией.

БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя ситуацию с лишением финансирования Венецианской биеннале.

Во вторник представитель ЕК Тома Ренье заявил, что Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации (EACEA) приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России

"Необходимо подчеркнуть, что Европейская комиссия не должна обладать какими-либо полномочиями в сфере культуры", - сказал Картайзер в разговоре с агентством, комментируя решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за открытия павильона России.

Картайзер подчеркнул, что вместо стимулирования развития культуры ЕК занимается тем, что цензурирует и политизирует ее.

"Вместо того чтобы чтить культуру и содействовать ее развитию, она (Еврокомиссия - ред.) занимается цензурой и политизацией", - сказал парламентарий.

Евродепутат добавил, что культура и спорт - это идеальные средства объединения людей, которые помогают одним народам понять другие.

"Эта "геополитическая" комиссия фактически нарушает все те принципы разнообразия и свободы, которые мы доверили европейскому проекту. Наказывать художественный фестиваль за участие представителей определенной страны - это проявление культурной и политической безграмотности", - резюмировал Картайзер.

Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.