Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры.
- Европейское агентство по образованию, культуре и аудиовизуальной информации приняло окончательное решение о лишении Венецианской биеннале финансирования в размере двух миллионов евро из-за возобновления работы павильона России.
- Картайзер считает, что вместо стимулирования развития культуры Еврокомиссия занимается ее цензурой и политизацией.
БРЮССЕЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Европейская комиссия не должна иметь влияние и полномочия в области культуры, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, комментируя ситуацию с лишением финансирования Венецианской биеннале.
"Необходимо подчеркнуть, что Европейская комиссия не должна обладать какими-либо полномочиями в сфере культуры", - сказал Картайзер в разговоре с агентством, комментируя решение ЕС лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за открытия павильона России.
Картайзер подчеркнул, что вместо стимулирования развития культуры ЕК занимается тем, что цензурирует и политизирует ее.
"Вместо того чтобы чтить культуру и содействовать ее развитию, она (Еврокомиссия - ред.) занимается цензурой и политизацией", - сказал парламентарий.
Евродепутат добавил, что культура и спорт - это идеальные средства объединения людей, которые помогают одним народам понять другие.
"Эта "геополитическая" комиссия фактически нарушает все те принципы разнообразия и свободы, которые мы доверили европейскому проекту. Наказывать художественный фестиваль за участие представителей определенной страны - это проявление культурной и политической безграмотности", - резюмировал Картайзер.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
В этом году после четырехлетнего отсутствия Россия представила на биеннале в Венеции программу перформансов "Дерево укоренено в небе", над которыми работали разные авторы, в том числе из России, стран Африки и Латинской Америки.