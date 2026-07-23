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СМИ: ЕС введет контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение - РИА Новости, 23.07.2026
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10:08 23.07.2026
СМИ: ЕС введет контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение

Politico: ЕК введет контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия введет контрмеры, если США не будут соблюдать достигнутое сторонами торговое соглашение.
  • В пятницу истекает срок действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта.
  • Послы ЕС могут созвать внеочередное заседание на следующей неделе, если США не будут придерживаться соглашения.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еврокомиссия введет контрмеры, если США не будут соблюдать достигнутое сторонами торговое соглашение, пишет газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
В пятницу истекает срок действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта. Как писала газета Financial Times, президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. На этом фоне, пишет газета Politico, ЕС "с тревогой" ожидает, будут ли США придерживаться соглашения, в рамках которого Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.
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"Генеральный директор по торговле (Еврокомиссии - ред.) вчера попыталась успокоить послов. Она заявила, что Европейская комиссия по-прежнему ожидает, что США будут соблюдать соглашение, но, если этого не произойдет, исполнительный орган ЕС будет готов представить контрмеры", - говорится в публикации.
По словам одного из собеседников газеты, послы ЕС могут созвать внеочередное заседание на следующей неделе, если США "преподнесут сюрприз".
В августе 2025 года США и ЕС объявили о достижении рамочного соглашения по торговле. Оно предполагает, что ЕС отменит пошлины на все промышленные товары из США, тогда как Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.
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