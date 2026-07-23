СМИ: ЕС введет контрмеры, если США не будут соблюдать торговое соглашение

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия введет контрмеры, если США не будут соблюдать достигнутое сторонами торговое соглашение.

В пятницу истекает срок действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта.

Послы ЕС могут созвать внеочередное заседание на следующей неделе, если США не будут придерживаться соглашения.

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Еврокомиссия введет контрмеры, если США не будут соблюдать достигнутое сторонами торговое соглашение, пишет газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

В пятницу истекает срок действия нынешней 10-процентной пошлины на большую часть американского импорта. Как писала газета Financial Times, президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе ввести пошлины в размере от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. На этом фоне, пишет газета Politico, ЕС "с тревогой" ожидает, будут ли США придерживаться соглашения, в рамках которого Вашингтон сохраняет пошлину в 15% на большую часть европейских товаров.

"Генеральный директор по торговле (Еврокомиссии - ред.) вчера попыталась успокоить послов. Она заявила, что Европейская комиссия по-прежнему ожидает, что США будут соблюдать соглашение, но, если этого не произойдет, исполнительный орган ЕС будет готов представить контрмеры", - говорится в публикации.

По словам одного из собеседников газеты, послы ЕС могут созвать внеочередное заседание на следующей неделе, если США "преподнесут сюрприз".