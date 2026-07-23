В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При взрыве бытового газа в Егорьевске пострадали три человека.
- Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Трое пострадавших при взрыве бытового газа в Егорьевске госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
"В настоящее время известно о троих пострадавших в результате взрыва бытового газа в Егорьевске. Все они доставлены бригадами скорой помощи в больницу. Состояние пострадавших оценивается, как средней степени тяжести. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
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