Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье потушили открытый огонь в доме, где взорвался газ - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 23.07.2026 (обновлено: 10:47 23.07.2026)
В Подмосковье потушили открытый огонь в доме, где взорвался газ

В Егорьевске потушили открытый огонь в доме, где взорвался газ

© Фото : МЧС Московской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : МЧС Московской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске Московской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в Егорьевске взорвался газ, три человека пострадали.
  • Спасатели ликвидировали открытое горение.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в Егорьевске после взрыва газа в жилом доме, эвакуированы 28 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Ранее в главке рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", его локализовали. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
"Возникший в следствие пожар локализован на площади 60 квадратных метров. Ликвидировано открытое горение", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что из пострадавших квартир спасено три человека, эвакуировано 28 человек. Всего к тушению пожара привлечено 27 человек и девять единиц техники.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
МЧС рассказало, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ
16 апреля, 06:56
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияЕгорьевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала