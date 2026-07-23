В Подмосковье потушили открытый огонь в доме, где взорвался газ

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в Егорьевске после взрыва газа в жилом доме, эвакуированы 28 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

"Возникший в следствие пожар локализован на площади 60 квадратных метров. Ликвидировано открытое горение", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что из пострадавших квартир спасено три человека, эвакуировано 28 человек. Всего к тушению пожара привлечено 27 человек и девять единиц техники.