В Подмосковье потушили открытый огонь в доме, где взорвался газ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме в Егорьевске взорвался газ, три человека пострадали.
- Спасатели ликвидировали открытое горение.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ликвидировано открытое горение в Егорьевске после взрыва газа в жилом доме, эвакуированы 28 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Ранее в главке рассказали РИА Новости, что взрыв газа произошел в жилом доме в Егорьевске, площадь пожара составила 60 "квадратов", его локализовали. В результате взрыва газа пострадали три человека, также разрушены оконная рама и балкон.
"Возникший в следствие пожар локализован на площади 60 квадратных метров. Ликвидировано открытое горение", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что из пострадавших квартир спасено три человека, эвакуировано 28 человек. Всего к тушению пожара привлечено 27 человек и девять единиц техники.
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