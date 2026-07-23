Ефимов: разработка московского центра победила в конкурсе "ТИМ-Лидеры"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Разработка центра искусственного интеллекта департамента градостроительной политики Москвы победила во всероссийском конкурсе "ТИМ-Лидеры 2025/26", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении указывается, что департамент представил на конкурс единую платформу моделей искусственного интеллекта MSI Face. Ее признали лучшей среди более 30 проектов.

"Цифровые решения напрямую влияют на скорость, прозрачность и качество строительных процессов. Москва уже накопила большой опыт в создании и внедрении таких сервисов – от электронных услуг до применения технологий искусственного интеллекта в градостроительстве. Мы продолжаем создавать инструменты, позволяющие объединить лучшие разработки на одной платформе и сделать их удобными для использования", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он добавил, что благодаря такому подходу сокращается время на внедрение цифровых решений. Также разработка ускоряет разработку новых сервисов и помогает распространению современных технологий в стройотрасли. Победа проекта на конкурсе подтверждает высокий уровень цифровых разработок Москвы и их востребованность среди профессионалов.