© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в ТАО построили и реконструировали 10 школ и детских садов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Троицком административном округе с 2021 года за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 10 школ и детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город продолжает активно развивать инфраструктуру ТиНАО. В жилых микрорайонах ежегодно появляются современные школы и детские сады. За последние 5,5 года в Троицком административном округе в рамках адресной инвестиционной программы возвели и реконструировали 10 объектов образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.

В сообщении отмечается, что общая площадь зданий составляет около 95 тысяч квадратных метров, они предусмотрены на 6,5 тысячи мест.

Новые здания для школ и детских садов разместили в Троицке, а также районах Краснопахорский, Бекасово и Вороново. Так, в 2025 году в Троицком округе построили и реконструировали четыре школы площадью 51,5 тысячи "квадратов" на 2,7 тысячи учащихся, добавляется в пресс-релизе.