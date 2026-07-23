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Ефимов: в ТАО построили и реконструировали 10 школ и детских садов - РИА Новости, 23.07.2026
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12:16 23.07.2026 (обновлено: 12:42 23.07.2026)
Ефимов: в ТАО построили и реконструировали 10 школ и детских садов

Ефимов: в Троицком округе построили и реконструировали 10 школ и детских садов

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. В Троицком административном округе с 2021 года за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 10 школ и детских садов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город продолжает активно развивать инфраструктуру ТиНАО. В жилых микрорайонах ежегодно появляются современные школы и детские сады. За последние 5,5 года в Троицком административном округе в рамках адресной инвестиционной программы возвели и реконструировали 10 объектов образования", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что общая площадь зданий составляет около 95 тысяч квадратных метров, они предусмотрены на 6,5 тысячи мест.
Новые здания для школ и детских садов разместили в Троицке, а также районах Краснопахорский, Бекасово и Вороново. Так, в 2025 году в Троицком округе построили и реконструировали четыре школы площадью 51,5 тысячи "квадратов" на 2,7 тысячи учащихся, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит развитие Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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