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Врач назвала допустимую порцию дыни - РИА Новости, 23.07.2026
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02:06 23.07.2026 (обновлено: 09:21 23.07.2026)
Врач назвала допустимую порцию дыни

Врач Ямилова: взрослый человек может съесть до 300 граммов дыни в день

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУрожай дынь
Урожай дынь - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200–300 граммов за один прием.
  • Дыня — источник витаминов А, С, группы В, содержит калий, магний, богата клетчаткой.
  • Дыня обладает высоким гликемическим индексом и содержит много простых сахаров, избыток которых может негативно влиять на печень и способствовать накоплению жира.
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Оптимальная порция дыни для взрослого здорового человека составляет 200-300 граммов в день, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Для здоровых взрослых людей оптимальной считается порция 200–300 граммов за один прием - примерно 2–3 средних ломтика, не чаще одного-двух раз в день", - сказала Ямилова.
По ее словам, дыня - источник витаминов А, С, группы В, содержит калий, магний, богата клетчаткой. Все это делает ее полезной для иммунитета, сердечно-сосудистой и нервной системы.
"При этом она обладает высоким гликемическим индексом, а значит имеет способность быстро повышать уровень глюкозы в крови. Содержит много простых сахаров, а именно фруктозы, избыток которой может негативно влиять на печень и способствовать накоплению жира", - отметила собеседница.
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